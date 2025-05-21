España vota a favor de embargo de armas

“Es el momento de pasar de las palabras a los actos”

El Parlamento español ha dado un paso importante al aprobar con 176 votos a favor y 171 en contra el inicio del trámite para una ley que prohibiría el comercio de armas con países acusados de cometer genocidio, como es el caso de Israel.

Esta iniciativa, respaldada por más de 500 organizaciones sociales, busca fortalecer la legislación actual para imponer un embargo total de armas y establecer controles más rigurosos en puertos y aeropuertos, con el fin de impedir el tránsito de material militar hacia allí.

España ha expresado en distintas ocasiones su preocupación por la ofensiva israelí en Gaza y en los territorios ocupados de Palestina y ha condenado públicamente las acciones genocidas de Israel. Sin embargo, estas declaraciones no se habían traducido hasta ahora en acciones concretas como la prohibición del comercio de armas.

Con esta ley, España busca tomar un rol más activo y coherente, asegurando que sus políticas de comercio exterior no contribuyan a la violencia ni a crímenes internacionales.