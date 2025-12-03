Maduro: "Estamos viviendo 'terrorismo psicológico'"

Maduro acusa a EE.UU. de aplicar “terrorismo psicológico” con 22 semanas de despliegue militar en el Caribe y anuncia un nuevo buró político con figuras clave del chavismo como Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Cilia Flores y Jorge Rodríguez.

En paralelo, la crisis aérea se agrava: Iberia, Plus Ultra y Air Europa suspenden vuelos tras alertas de seguridad; Caracas revoca permisos de operación a las aerolíneas que no reanuden operaciones.

La Casa Blanca confirmó que Trump analiza “próximos pasos” sobre Venezuela junto a su equipo de seguridad nacional.