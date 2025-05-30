Tribunal de Gaza condena a Israel por genocidio

“Israel es culpable de genocidio”, concluyó el Tribunal para Gaza, una iniciativa internacional independiente que reunió a juristas, activistas y académicos de más de 30 países, y, tras tres días de testimonios y pruebas, emitieron la Declaración de Sarajevo. El texto acusa al régimen israelí de genocidio, apartheid y limpieza étnica en Gaza y Cisjordania ocupada, y exige el fin inmediato de la ofensiva, la retirada de tropas, el levantamiento del bloqueo y la aplicación urgente de las cautelares de la CIJ. Además, denuncia crímenes sistemáticos —de ejecuciones extrajudiciales a hambruna forzada— y pide reemplazar el sionismo por un sistema de igualdad de derechos. La audiencia final se celebrará en Estambul en octubre de 2025. ¿Responderá la comunidad internacional o volverá a mirar a otro lado?