POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Colonos ilegales israelíes atacan a palestinos
00:32
Genocidio en Gaza
Colonos ilegales israelíes atacan a palestinos
Varios palestinos resultaron heridos en una nueva oleada de ataques perpetrados por colonos israelíes ilegales en Hebrón, Cisjordania ocupada, el 8 de julio
9 de julio de 2025

Varios palestinos resultaron heridos en una nueva oleada de ataques perpetrados por colonos israelíes ilegales en Hebrón, Cisjordania ocupada, el 8 de julio. Younes, un testigo del incidente, indicó que los colonos, con el apoyo del ejército israelí, lanzaron piedras contra los barrios periféricos de la localidad, lo que desató enfrentamientos con los palestinos. Durante los enfrentamientos, las fuerzas israelíes utilizaron munición real y gas lacrimógeno contra los palestinos, dejando a varios heridos. En el primer semestre de 2025, colonos israelíes ilegales llevaron a cabo más de 2150 ataques en toda Cisjordania ocupada, matando al menos a cuatro palestinos.

Más vídeos
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?