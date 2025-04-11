¡Estos son los rostros de nuestra conciencia culpable!

La presidenta de la Asamblea Nacional de Francia suspendió una sesión parlamentaria luego de que varios diputados mostraran imágenes de niños palestinos asesinados por ataques israelíes en Gaza.

La protesta buscaba visibilizar a las víctimas del conflicto y denunciar la inacción internacional ante la creciente cifra de menores muertos desde el inicio de la ofensiva.

Las imágenes, sostenidas por los legisladores, generaron una fuerte reacción en la cámara y un debate sobre el rol de Francia frente a Gaza.

Mientras la cifra de víctimas palestinas sigue aumentando, crecen también las voces dentro de Europa que exigen responsabilidad y acción.