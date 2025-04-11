POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
¡Estos son los rostros de nuestra conciencia culpable!
Genocidio en Gaza
¡Estos son los rostros de nuestra conciencia culpable!
Protesta por Gaza en Asamblea Nacional de Francia
11 de abril de 2025

La presidenta de la Asamblea Nacional de Francia suspendió una sesión parlamentaria luego de que varios diputados mostraran imágenes de niños palestinos asesinados por ataques israelíes en Gaza.

La protesta buscaba visibilizar a las víctimas del conflicto y denunciar la inacción internacional ante la creciente cifra de menores muertos desde el inicio de la ofensiva.
Las imágenes, sostenidas por los legisladores, generaron una fuerte reacción en la cámara y un debate sobre el rol de Francia frente a Gaza.

Mientras la cifra de víctimas palestinas sigue aumentando, crecen también las voces dentro de Europa que exigen responsabilidad y acción.

Más vídeos
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas