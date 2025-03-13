Legislador critica fuertemente la deportación de Khalil

“¿Cree en la Primera Enmienda, Tom Homan?”
El asambleísta estatal y candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, confrontó el miércoles en Albany al exfuncionario de Trump, Tom Homan.
Mamdani desafió abiertamente a Homan por la reciente detención de Mahmoud Khalil, activista palestino y graduado de la Universidad de Columbia, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE).
Khalil, quien tiene estatus de residente permanente legal y está casado con una ciudadana estadounidense, fue arrestado por agentes de ICE en su apartamento universitario el sábado.
Su detención ha sido ampliamente criticada como una violación a la libertad de expresión y una acción dirigida contra su activismo pro-palestino.Homan, conocido como el “zar de la frontera” de Donald Trump, se reunió con legisladores republicanos antes de ofrecer una conferencia de prensa sobre un proyecto de ley respaldado por el Partido Republicano que busca revocar políticas clave a favor de los inmigrantes en Nueva York.