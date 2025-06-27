EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"

Genocidio en Gaza Compartir

"Es una orden para eliminar el mal de Israel" - Adam Christopher, sionista juzgado por asesinatos

En una entrevista exclusiva con True Crime Arizona, Adam Christopher Sheafe, de 51 años, confesó haber asesinado y crucificado al pastor William Bill Schonemann, de 76 años, en su casa de New River (Arizona)