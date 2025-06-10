Irán dice que obtuvo planes nucleares israelíes secretos

Videos, imágenes, mapas de instalaciones, vínculos con EE.UU. y Europa… Todo estaría ahora en manos de Teherán, según fuentes oficiales iraníes. Israel aún no lo ha confirmado ni negado.Si esto es cierto, Irán cambia las reglas del juego: no amenaza con armas, sino con datos. Y advierte que podría revelar todo si Israel ataca primero. Pero ¿es una jugada de disuasión o una cortina de humo para desviar la atención de su propio programa nuclear, de cara a la siguiente ronda de negociación con EE. UU.?