¿Por qué Trump designa el inglés como idioma oficial?

¿El inglés como único idioma oficial en EE.UU.?

Con su nueva orden ejecutiva, Donald Trump busca, según dice, “mejorar la eficiencia del gobierno”, “agilizar la comunicación” y “unir al país”.Pero, ¿qué pasa con los más de 350 idiomas que se hablan en el país?

El español, el chino, y lenguas nativas como el navajo o el apache son parte de la diversidad lingüística de EE.UU.

O por ejemplo, en lugares como Puerto Rico, donde el español es predominante, ¿cómo impactará esta decisión?