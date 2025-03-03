POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
¿Por qué Trump designa el inglés como idioma oficial?
EE.UU. y Canadá
¿Por qué Trump designa el inglés como idioma oficial?
¿El inglés como único idioma oficial en EE.UU.?
3 de marzo de 2025

¿El inglés como único idioma oficial en EE.UU.?

Con su nueva orden ejecutiva, Donald Trump busca, según dice, “mejorar la eficiencia del gobierno”, “agilizar la comunicación” y “unir al país”.Pero, ¿qué pasa con los más de 350 idiomas que se hablan en el país?

El español, el chino, y lenguas nativas como el navajo o el apache son parte de la diversidad lingüística de EE.UU.

O por ejemplo, en lugares como Puerto Rico, donde el español es predominante, ¿cómo impactará esta decisión?

Más vídeos
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas