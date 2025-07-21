POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Pedro Sánchez inicia gira por Sudamérica
01:48
España
"La democracia es el mejor camino posible para garantizar la paz", afirman cinco mandatarios en una carta conjunta publicada en Chile
21 de julio de 2025

Este lunes, Pedro Sánchez inicia una gira por Sudamérica con una cumbre en Santiago de Chile junto a Gabriel Boric, Lula da Silva, Gustavo Petro y Yamandú Orsi, en el marco del foro Democracia Siempre.

El objetivo: reforzar la democracia, el multilateralismo y combatir la desinformación y las desigualdades.
Las propuestas serán llevadas a la Asamblea General de la ONU en septiembre.

La gira continuará en Uruguay y Paraguay, donde Sánchez reafirmará el compromiso de España con el acuerdo entre la UE y Mercosur, y firmará pactos bilaterales sobre migración circular y cooperación económica.

Un viaje que busca tender puentes entre América Latina y Europa, frente a un contexto global cada vez más polarizado.

