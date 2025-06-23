Irene Montero: "Están alimentando al monstruo de Israel"

Irene Montero levantó la voz este martes en el Parlamento Europeo con un discurso encendido y cargado de críticas hacia las potencias occidentales. La eurodiputada de Podemos señaló directamente a Israel y EE.UU. como “la mayor amenaza para la humanidad”, en una intervención marcada por su fuerte tono de denuncia. Por otro lado, arremetió contra el respaldo político y militar que Europa ofrece a Israel, cuestionando su legitimidad: “¿De verdad creen que aumentar el gasto militar o rendirse ante Trump y Netanyahu traerá la paz?”, lanzó desde la tribuna. También dirigió sus críticas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la vicepresidenta de la Comisión, Kaja Kallas, a quienes acusó de “respaldar el trabajo de exterminio” de Israel, en una declaración que generó reacciones divididas entre los eurodiputados, desde aplausos hasta críticas.