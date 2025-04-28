POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
"Imprímeme su foto" el sollozo de un niño palestino que perdió a su padre
00:27
Genocidio en Gaza
"Imprímeme su foto" el sollozo de un niño palestino que perdió a su padre
Mohammed Shurab, un niño de nueve años, sobrevivió a un bombardeo israelí que destruyó su hogar en Jan Yunis, en el sur de Gaza, y mató a sus padres
28 de abril de 2025

"Imprímeme su foto... y tráeme todas las cosas de mi padre"

Mohammed Shurab, un niño de nueve años, sobrevivió a un bombardeo israelí que destruyó su hogar en Jan Yunis, en el sur de Gaza, y mató a sus padres.


Este trágico suceso se enmarca en una serie de bombardeos recientes en la zona, donde al menos nueve civiles han perdido la vida, según informes de la agencia de noticias WAFA.


Desde que Israel lanzó su brutal ofensiva en octubre de 2023, más de 52.000 palestinos han muerto en Gaza, la mayoría mujeres y niños, y cerca del 90% de la población ha sido desplazada.

Más vídeos
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?