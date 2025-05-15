La Nakba: una historia de catástrofe

15 de mayo de 2025
Cada 15 de mayo, los palestinos conmemoran la Nakba, la catástrofe que sufrió su pueblo en 1948.
Más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares mediante campañas de asesinatos e intimidación por parte de Israel.
En medio de los bombardeos y los ataques israelíes sobre Gaza que han dejado más de 52.000 muertos, los palestinos rememoran en esta fecha su sufrimiento colectivo, el desarraigo, las masacres y el desplazamiento forzado que dio lugar a una crisis de refugiados que persiste hasta el día de hoy.