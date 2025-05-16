POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Mensaje de RTVE por la participación de Israel en eurovisión
En plena semifinal de Eurovisión 2025, uno de los concursos musicales más grandes del mundo organizado cada año por la Unión Europea de Radiodifusión, la televisión pública española hizo una mención que no pasó desapercibida.
16 de mayo de 2025

En plena semifinal de Eurovisión 2025, uno de los concursos musicales más grandes del mundo organizado cada año por la Unión Europea de Radiodifusión, la televisión pública española hizo una mención que no pasó desapercibida. Mientras en Gaza el número de víctimas supera los 50.000, más de 15.000 de ellas son niñas y niños, Israel sigue participando en el certamen como si nada.En 2022, Eurovisión expulsó a Rusia por invadir Ucrania. Hoy, frente a un genocidio, opta por el silencio. Solo unos pocos países, como España, Irlanda, Islandia, Eslovenia y Bélgica, se han atrevido a cuestionarlo. La organización, en cambio, prefiere hablar de “opiniones divididas”.

