Palestino: un club con más años que Israel

En una conversación profunda, el abogado y escritor Nicolás Vidal nos revela la poderosa historia detrás del Club Palestino de Chile, una equipo de fútbol con más de 100 años de existencia en el corazón de América Latina.

Vidal destaca la relevancia de un club con nombre y emblemas palestinos, un símbolo que ha trascendido fronteras y épocas. “Palestino ya existía al otro lado del mundo, antes de que el Estado de Israel recibiera apoyo político internacional”, nos explica, subrayando cómo este club desmiente la idea de que Palestina no tiene historia o presencia global. Su existencia en Chile es un testimonio de resistencia y permanencia, un legado vivo que desafía narrativas políticas.

A través de su libro ‘Palestino: un club único en el mundo’, Vidal busca que los lectores comprendan no solo el impacto cultural y social del club, sino también el contexto actual de Palestina. “Es un símbolo de resistencia, especialmente para la diáspora palestina en Chile, que sigue siendo una de las más grandes fuera de Palestina”, comenta.