Rusia y Ucrania podrían reanudar conversaciones
02:17
Europa
¿El principio del fin de la guerra? Después de más de tres años de enfrentamientos, Rusia y Ucrania podrían volver a sentarse cara a cara
12 de mayo de 2025

¿El principio del fin de la guerra? Después de más de tres años de enfrentamientos, Rusia y Ucrania podrían volver a sentarse cara a cara.

Estambul se perfila como el escenario para una posible cumbre histórica que podría cambiar el rumbo del conflicto.

Putin dice estar listo para negociar “sin condiciones previas”, mientras Zelenskyy insiste en que solo un alto al fuego real permitiría avanzar.

Entre amenazas de nuevas sanciones y llamados urgentes desde la comunidad internacional, crece la expectativa: ¿será esta vez diferente? ¿Está más cerca la paz o es solo otro capítulo en una larga guerra?

