Genocidio en Gaza: 'Esto es solo el comienzo'

"Esto es solo el comienzo"

Así describió Netanyahu las atrocidades en Gaza. Hambruna, falta de agua, bombardeos incesantes, ataques a hospitales y el desplazamiento forzado de miles de palestinos son solo algunos de los crímenes de guerra que Israel ha cometido.

Mientras la comunidad internacional condena la crisis humanitaria, el gobierno israelí intensifica su ofensiva, ignorando los llamados al alto al fuego y bloqueando la entrada de ayuda esencial.

¿Hasta cuándo seguirá esta impunidad?