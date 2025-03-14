POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Acuerdo nuclear: Irán, Rusia y China contra Trump
Política
Trump quiere negociar con Irán, pero ¿es demasiado tarde?
14 de marzo de 2025

En 2018, rompió el acuerdo nuclear y reimpuso sanciones. Ahora, intenta volver a la mesa de negociación, pero Irán lo rechaza y lo califica de “estado abusador”. Mientras tanto, China y Rusia respaldan a Irán y buscan un nuevo pacto sin Estados Unidos.

El Organismo Internacional de Energía Atómica advierte que las reservas de uranio enriquecido de Irán están cerca del nivel necesario para una bomba nuclear, aunque Teherán insiste en que no busca armas.

El ayatolá Jameneí no deja dudas: “Si EE.UU. o sus aliados cometen un error, la respuesta será decisiva.”

¿Podrá Trump recuperar el acuerdo o está empujando a Irán hacia un nuevo eje global?

