Türkiye: el corazón de la diplomacia global

Türkiye se posiciona en el corazón de la diplomacia global
16 de mayo de 2025

Türkiye se posiciona en el corazón de la diplomacia global.

En menos de 48 horas, logró reunir a delegaciones de Rusia y Ucrania en una misma mesa por primera vez en tres años, ser anfitrión de la reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN en Antalya, y recibir el respaldo de Estados Unidos con el anuncio del levantamiento de sanciones a Siria.

En su análisis, María Camila Rincón, periodista de TRT Español, analiza cómo Ankara se convierte en epicentro de negociaciones clave en tiempos de guerra, tensiones geopolíticas y búsqueda de un nuevo equilibrio global.

¿Puede Türkiye ser el puente real hacia la paz?

