Mesut Ozil sobre Gaza

‘No se trata solo de mí, ni solo de la comunidad del fútbol o del deporte, todos debemos alzar la voz contra lo que ha sucedido en Gaza,’ expresó el exfutbolista turco-alemán Mesut Özil en una entrevista exclusiva con TRT.

A pesar del alto el fuego anunciado, Israel sigue llevando a cabo ataques en Gaza, dejando una huella de devastación y víctimas. La situación sigue siendo trágica, con miles de civiles atrapados en medio del conflicto y una crisis humanitaria que parece no tener fin.

Sin embargo, son pocos los famosos que han utilizado sus plataformas para condenar la violencia y llamar a lo que está ocurriendo por su nombre: un genocidio.