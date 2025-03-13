POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Mesut Ozil sobre Gaza
Genocidio en Gaza
Mesut Ozil sobre Gaza
'Posicionarnos en contra de esta opresión en Gaza'
13 de marzo de 2025

‘No se trata solo de mí, ni solo de la comunidad del fútbol o del deporte, todos debemos alzar la voz contra lo que ha sucedido en Gaza,’ expresó el exfutbolista turco-alemán Mesut Özil en una entrevista exclusiva con TRT.

A pesar del alto el fuego anunciado, Israel sigue llevando a cabo ataques en Gaza, dejando una huella de devastación y víctimas. La situación sigue siendo trágica, con miles de civiles atrapados en medio del conflicto y una crisis humanitaria que parece no tener fin.

Sin embargo, son pocos los famosos que han utilizado sus plataformas para condenar la violencia y llamar a lo que está ocurriendo por su nombre: un genocidio.

