"El hambre es más peligrosa que las armas"

Salim Asfour, su cuerpo demacrado muestra las consecuencias brutales de la malnutrición. No es un caso aislado. Bajo un asedio que ya ha dejado más de 60.000 muertos, al menos seis personas fallecieron por inanición solo en las últimas 24 horas.

La ONU y organizaciones humanitarias advierten que, si no se levanta el bloqueo, no se garantiza la entrada segura y a tiempo de ayuda y no se acuerda un alto el fuego definitivo, el costo para la población palestina seguirá escalando día a día.