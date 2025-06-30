POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Dron israelí ataca palestino que cargaba bolsa de harina
Genocidio en Gaza
Dron israelí ataca palestino que cargaba bolsa de harina
Un dron israelí atacó a un palestino en el barrio de Shujaiya mientras cargaba una bolsa de harina, en medio de un sistema de distribución de ayuda que Médicos Sin Fronteras ha calificado como “una masacre disfrazada de ayuda humanitaria”
30 de junio de 2025

Un dron israelí atacó a un palestino en el barrio de Shujaiya mientras cargaba una bolsa de harina, en medio de un sistema de distribución de ayuda que Médicos Sin Fronteras ha calificado como “una masacre disfrazada de ayuda humanitaria”.

Este mecanismo, coordinado por Israel y EE.UU., obliga a miles de palestinos —sitiados desde hace más de 100 días— a caminar largas distancias hasta los pocos puntos de reparto disponibles, arriesgando su vida por un poco de alimento. Más de 500 personas han sido asesinadas y miles más heridas al intentar acceder a esta asistencia.

El ataque en Shujaiya no es un hecho aislado. En las últimas horas, al menos 26 palestinos murieron en bombardeos israelíes que golpearon escuelas, viviendas y campamentos donde se refugiaban familias desplazadas. Un niño fue asesinado en una escuela en el norte; otros murieron en sus casas en Yabalia; y varios más perdieron la vida en carpas bombardeadas en Jan Yunis, al sur. Incluso un hombre fue abatido a tiros mientras hacía fila para recibir ayuda humanitaria en Rafah.

