¿Qué significa para Argentina la condena de Cristina Fernández?
01:33
América Latina
¿Qué significa para Argentina la condena de Cristina Fernández?
La Corte Suprema confirmó la condena de 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción.
12 de junio de 2025

Ella denuncia “lawfare” y persecución política; Milei festeja con un irónico 'Justicia al fin'

El fallo llega apenas ocho días después de que Kirchner anunciara su candidatura para las legislativas bonaerenses del 7-S, una banca que le habría otorgado fuero. Resultado: sindicatos en huelga, facultades tomadas, protestas masivas y hasta agresiones a canales críticos del kirchnerismo, mientras el malestar por los recortes de Milei en educación, ciencia y pensiones crece en las calles.

