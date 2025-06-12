¿Qué significa para Argentina la condena de Cristina Fernández?

Ella denuncia “lawfare” y persecución política; Milei festeja con un irónico 'Justicia al fin'

El fallo llega apenas ocho días después de que Kirchner anunciara su candidatura para las legislativas bonaerenses del 7-S, una banca que le habría otorgado fuero. Resultado: sindicatos en huelga, facultades tomadas, protestas masivas y hasta agresiones a canales críticos del kirchnerismo, mientras el malestar por los recortes de Milei en educación, ciencia y pensiones crece en las calles.