“Eres una criminal de guerra”

Una manifestante pro-Palestina interrumpió el discurso de la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez en Nueva York el pasado 2 de mayo, acusándola de complicidad con el genocidio israelí en Gaza.

La escalada de violencia en el enclave no deja de cobrar víctimas: más de 20 personas murieron en las últimas horas por bombardeos israelíes. Mientras tanto, la ayuda humanitaria sigue bloqueada, agravando la catástrofe en el territorio palestino.