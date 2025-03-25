POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Últimas palabras de Hossam Shabat
01:41
Genocidio en Gaza
Últimas palabras de Hossam Shabat
"Si estás leyendo esto, significa que me asesinaron".
25 de marzo de 2025

Ese fue el último mensaje de Hossam Shabat, periodista palestino de 23 años, antes de ser asesinado en Gaza por un ataque israelí dirigido. Horas antes, había informado la muerte de su colega Mohammad Mansour, asesinado junto a su familia en su casa.

Ambos se suman a una lista cada vez más larga: 208 periodistas palestinos han sido asesinados desde octubre de 2023, según el gobierno de Gaza.

Shabat llevaba 17 meses documentando el horror. Fue amenazado, perseguido, y aun así decidió seguir contando lo que pasaba. Murió informando sobre un ataque que dejó casi 800 muertos en un día.

Mientras el ejército israelí justifica su muerte, organizaciones internacionales exigen una investigación independiente.

“No dejen de hablar de Gaza… Sigan contando nuestras historias… hasta que Palestina sea libre.” —Hossam Shabat

Más vídeos
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas