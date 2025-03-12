POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
'18.000 niños asesinados y el mundo sigue en silencio' - Francesca Albanese
Genocidio en Gaza
La Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, afirma que los gobiernos occidentales y los medios han fomentado la deshumanización de los palestinos, lo que ha facilitado el genocidio en Gaza
12 de marzo de 2025

La Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, afirma que los gobiernos occidentales y los medios han fomentado la deshumanización de los palestinos, lo que ha facilitado el genocidio en Gaza.

En un contexto en el que la comunidad internacional ha sido testigo de la muerte de más de 48.500 palestinos, de los cuales 18.000 son niños, desde el inicio de la ofensiva israelí, Albanese destacó la falta de una respuesta contundente por parte de los líderes mundiales.

Mientras Occidente ha conmemorado durante meses a las víctimas del 7 de octubre, la relatora cuestionó la ausencia de la misma compasión hacia los miles de niños palestinos asesinados en Gaza.

