Periodista quemado vivo por la ocupación

Ahmed Mansour, periodista palestino, fue quemado vivo por un ataque israelí mientras cubría la ofensiva genocida en Gaza.

El bombardeo alcanzó una carpa identificada como zona de prensa en Jan Yunis.

El periodista Abed Shaat, que sobrevivió, confirmó que no hubo ninguna advertencia previa y que la tienda era “conocida por todos como un espacio para periodistas”.Mansour, padre de dos hijos y corresponsal de Palestine Today, no sobrevivió a las graves quemaduras. En el mismo ataque murieron también el periodista Hilmi al-Faqawi y el ciudadano Yousef al-Khazindar. Nueve periodistas más resultaron heridos, varios de ellos en estado crítico.

Las llamas consumieron su cuerpo frente a la cámara, en un crimen documentado que recreamos mediante inteligencia artificial.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a 211 periodistas palestinos, el conflicto más letal para la prensa en la historia reciente.