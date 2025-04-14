POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Voces de rechazo al genocidio en Gaza en el Foro de Antalya
Türkiye
Voces de rechazo al genocidio en Gaza en el Foro de Antalya
En el Foro Diplomático de Antalya 2025, distintas voces coincidieron en un mismo mensaje: lo que ocurre en Gaza no puede seguir siendo ignorado
14 de abril de 2025

En el Foro Diplomático de Antalya 2025, distintas voces coincidieron en un mismo mensaje: lo que ocurre en Gaza no puede seguir siendo ignorado.

Desde figuras políticas como el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye Hakan Fidan, hasta referentes del derecho internacional como el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, las denuncias apuntaron a la ocupación israelí, a la inacción de organismos como la ONU y al uso del terror como herramienta de Estado.

Mientras los bebés mueren, la ayuda humanitaria es bloqueada y las bombas continúan cayendo, el llamado a una paz real se repite con urgencia en medio del silencio de los poderosos.

Más vídeos
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas