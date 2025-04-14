Voces de rechazo al genocidio en Gaza en el Foro de Antalya

En el Foro Diplomático de Antalya 2025, distintas voces coincidieron en un mismo mensaje: lo que ocurre en Gaza no puede seguir siendo ignorado.

Desde figuras políticas como el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye Hakan Fidan, hasta referentes del derecho internacional como el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, las denuncias apuntaron a la ocupación israelí, a la inacción de organismos como la ONU y al uso del terror como herramienta de Estado.

Mientras los bebés mueren, la ayuda humanitaria es bloqueada y las bombas continúan cayendo, el llamado a una paz real se repite con urgencia en medio del silencio de los poderosos.