Día de la Tierra: ¿qué es la ecoansiedad?
Clima
¿Te genera mucha angustia ver glaciares derritiéndose o incendios que no paran?
22 de abril de 2025

Eso que sientes tiene nombre: ecoansiedad. Es el miedo al futuro del planeta… y cada vez más personas lo viven.

La ONU ya ha advertido que nos quedan menos de 12 años para evitar los peores efectos del cambio climático. Y sí, la sensación de impotencia abruma. Pero no estás solo. Y no todo está perdido.

Este Día de la Tierra, organizaciones invitan a transformar esa ansiedad en acción: plantar un árbol, unirse a limpiezas comunitarias, exigir leyes verdes. Porque hacer algo, y hacerlo en grupo, no solo ayuda al planeta… también a tu salud mental.

