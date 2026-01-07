OPINION
Guerra en Sudán impulsa colapso ecológico de Darfur del Sur: “Si el bosque muere, nosotros también”
En medio del conflicto y el desplazamiento que arrasan Sudán, familias desesperadas deben talar los últimos árboles que quedan en Darfur del Sur para poder sobrevivir.
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
La medida de Israel de reconocer a la región de Somalilandia, en el noreste de Somalia, como un estado independiente generó un firme rechazo internacional. Türkiye denuncia que la decisión es ilegal y desestabilizadora.
Sudán registra más de 200 nuevos muertos en Darfur tras ataques de las RSF contra civiles
La Red de Médicos de Sudán afirmó que los supervivientes denunciaron asesinatos masivos en Darfur del Norte y Darfur Occidental tras los ataques de las fuerzas paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
El ministro del Interior de Türkiye, Ali Yerlikaya, informó que el avión privado en el que viajaban cinco funcionarios libios se accidentó en el distrito Haymana de Ankara, la capital, poco después de despegar con rumbo a Trípoli.
Estados Unidos sanciona red con vínculos en Colombia que recluta combatientes para las RSF en Sudán
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a ciudadanos y empresas colombianas por su presunta participación en una red que recluta combatientes para las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) en la guerra en Sudán.