Estados Unidos sanciona red con vínculos en Colombia que recluta combatientes para las RSF en Sudán

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a ciudadanos y empresas colombianas por su presunta participación en una red que recluta combatientes para las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) en la guerra en Sudán.