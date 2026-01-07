AMÉRICA LATINA
EE.UU. da un giro en el caso contra Maduro y ya no se enfoca en el “Cartel de los Soles”
Antes de capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Washington afirmaba, sin pruebas, que lideraba el supuesto “Cartel de los Soles”. Pero ahora la acusación cambió de rumbo y ya no se centra en esa organización. ¿Qué implica?
¿Y luego de Venezuela? Amenazas de Trump cruzan continentes: de Colombia y Cuba a Groenlandia e Irán
¿Qué pasa con el petróleo venezolano? EE.UU. dice que Caracas entregará unos 50 millones de barriles
Venezolanos que tuvieron Estatus de Protección Temporal en EE.UU. podrán pedir asilo: ¿qué cambia?
Trump descarta elecciones a corto plazo en Venezuela y señala quiénes “dirigirán” el país
La operación de EE.UU. contra Venezuela, ¿revela la consolidación de un nuevo orden imperial?
El llamado “cambio de régimen” solo ha producido caos: ¿puede Venezuela ser la excepción?
Con el “chavismo” aún en el corazón de Venezuela, ¿qué sigue para el país tras la captura de Maduro?
Así ha reaccionado el mundo ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Reportan disparos en Venezuela luego de que Rodríguez asumiera como presidenta encargada: ¿qué pasó?
Tras la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela este lunes, y la reelección de Jorge Rodríguez en la Asamblea, fuentes oficiales confirmaron el vuelo de drones cerca del palacio presidencial, pero transmitieron calma.
Maduro se declara inocente en EE.UU. y denuncia su secuestro: “Sigo siendo el presidente de mi país”
Al comparecer ante una corte de Nueva York, el presidente de Venezuela, Maduro, se declaró inocente de los cargos imputados por Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de la ONU tuvo una sesión de emergencia tras el ataque de Washington a Caracas.
Desde protestas hasta celebraciones: así reaccionan venezolanos a la captura de Maduro por EE.UU.
La captura del presidente Maduro tras el ataque de EE.UU. a Caracas generó diversas reacciones entre los venezolanos dentro y fuera del país. Así han sido las protestas en Venezuela contra Washington y las celebraciones en diversas ciudades.
Incertidumbre y geopolítica: ¿qué retos enfrenta el plan de Trump para el petróleo de Venezuela?
Tras la operación que lanzó en Venezuela, el presidente de EE.UU., Trump, prometió una ola de inversiones petroleras en el país latinoamericano, pero su plan enfrenta serios desafíos por la incertidumbre política y la infraestructura deteriorada.
La angustia de venezolanos tras ataques de EE.UU. en Caracas: “Ya sé lo que siente la gente de Gaza”
Residentes de Caracas y zonas cercanas a los lugares atacados por EE.UU. relataron la angustia y el miedo que vivieron tras los bombardeos. En sus testimonios, recordaron el sufrimiento que atraviesan los palestinos en Gaza.
Trump presiona a Colombia: amenaza con operación similar a la de Venezuela y lanza acusación a Petro
El presidente de EE.UU., Trump, advirtió que podría ordenar una operación en Colombia similar a la de Venezuela y señaló sin pruebas a su homólogo de ese país, Petro, de supuestas actividades de narcotráfico, acusaciones que el líder colombiano negó.
