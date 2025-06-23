La OTAN alcanzó este domingo un acuerdo para aumentar el gasto militar al 5% del PIB de cada país, un drástico incremento impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, la medida –pactada antes de la cumbre de la alianza que se celebra esta semana– deja fuera de este compromiso a España, que anunció el convenio de un gasto del 2,1% de su PIB en defensa.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró que un 5% para defensa es "desproporcionado" e "innecesario". Por eso, aunque confirmó que forma parte del acuerdo, aseguró que el entendimiento alcanzado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, deja a Madrid sin la obligación de elevar su gasto militar a ese nivel.

"España acaba de alcanzar un acuerdo con la OTAN (...) que nos va a permitir cumplir con nuestros compromisos con la alianza (...) sin tener que incrementar nuestro gasto de Defensa hasta el 5% del PIB", anunció Sánchez este domingo y como antesala a la cumbre prevista en La Haya este martes y miércoles.

"Respetamos (...) el deseo legítimo de otros países de aumentar su inversión en Defensa, si así lo quisieran, pero nosotros no vamos a hacerlo", expresó el mandatario. También explicó que habrá una asimetría en la OTAN, ya que no todos los aliados asumirán el mismo compromiso. Y consideró que esto es algo "normal e inevitable".

Desde la Unión Europea, fuentes diplomáticas señalaron que el acuerdo en la OTAN mantiene el compromiso central de elevar el gasto militar al 5% del PIB, incluida España, y que la fecha límite para alcanzar esa cifra se extiende hasta 2035. Sin embargo, fuentes del gobierno español aseguraron que, tras un intercambio de cartas con el secretario Rutte, se reconoció a Madrid una “flexibilidad” que le permitirá fijar sus propios objetivos.

Los motivos de España

Según datos de la alianza, España fue en 2024 el país que menos porcentaje del PIB destinó a Defensa, con un 1,29%. Sin embargo, se ha comprometido ahora a alcanzar el 2,1% este mismo año. Lo que implica cierto atraso respecto a otros países ya que 22 miembros lograron ese umbral en 2024.

La cifra que propone Madrid proviene de un análisis técnico de las Fuerzas Armadas, citado por Sánchez, que indica que este es el nivel necesario para mantener al personal, el equipamiento, las infraestructuras, y para hacer frente a amenazas y desafíos.

De acuerdo con el presidente español, aceptar el objetivo del 5% implicaría gastar unos 350.000 millones de euros adicionales hasta 2035, lo cual solo podría lograrse aumentando unos 3.000 euros anuales en impuestos a los trabajadores, eliminando prestaciones por desempleo, enfermedad y maternidad, recortando un 40% las pensiones o reduciendo a la mitad la inversión estatal en educación desde los cero años hasta la universidad.

Las claves del acuerdo y la meta que pide Trump

Desde el viernes, los diplomáticos de la OTAN mantuvieron una intensa actividad para ajustar la propuesta de declaración que se presentará en la cumbre de La Haya. El encuentro se dará en un contexto que no es menor: la guerra entre Ucrania y Rusia ya superó los tres años, mientras que las tensiones en Oriente Medio no paran de escalar, mientras Israel inició ofensivas en diferentes frentes –Irán, Gaza, Líbano y Siria– y con el presidente de EE.UU., Trump, ahora involucrado en el que refiere a Teherán.

La OTAN busca que esta cumbre oficialice el objetivo ambicioso del 5%, tal cual lo exige Trump. Un salto que representa un esfuerzo considerable para muchos miembros de la alianza.

Cabe destacar que, sin embargo, Estados Unidos tampoco ha alcanzado esa meta: en 2024 gastó un 3,19% de su PIB en defensa, según estimaciones de la OTAN Estados Unidos gasta más en términos absolutos que cualquier otro miembro de la alianza, aunque solo alcanza el 3,4%.

El presidente ha criticado los presupuestos militares europeos desde su primer mandato. pero ahora, ante la renovada presión, los miembros de la OTAN parecen apresurarse a demostrarle que se están esforzando en invertir dinero en defensa. La forma en que los aliados aborden este desafío en la cumbre será crucial: deberán encontrar el equilibrio entre mantener el respaldo del presidente Trump y afirmar cierta autonomía frente a Washington.

En las últimas semanas, todo parecía avanzar con normalidad hasta que el jueves se conoció que Sánchez había enviado la carta a Rutte explicando su posición y pidiendo una exención. "Es derecho legítimo de cada gobierno decidir si está dispuesto o no a asumir los sacrificios necesarios para respaldar este aumento del gasto militar. Como un aliado soberano, hemos decidido que no lo haremos", advirtió.