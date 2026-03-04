Las defensas aéreas de la OTAN interceptaron y derribaron un misil balístico iraní que se dirigía hacia Türkiye, informaron este miércoles funcionarios del Ministerio de Defensa del país.

El misil fue interceptado fuera del espacio aéreo turco, después de haber cruzado los territorios de Iraq y Siria.

De acuerdo al Ministerio de Defensa de Türkiye, un fragmento del misil interceptor utilizado para destruir la amenaza en el aire cayó en el distrito de Dortyol, en la provincia de Hatay.

No se han reportado víctimas ni heridos.

Ankara afirmó que su voluntad y capacidad para salvaguardar la seguridad nacional se mantienen al más alto nivel, y subrayó que, si bien Türkiye apoya la estabilidad y la paz regionales, está plenamente capacitada para defender su territorio y a sus ciudadanos frente a cualquier amenaza.

Las autoridades advirtieron que cualquier acción hostil recibiría una respuesta firme, por lo que instaron a todas las partes a evitar medidas que puedan ampliar aún más el conflicto. Türkiye añadió que continuará las consultas con la OTAN y sus socios aliados.