Defensa aérea de la OTAN derriba un misil balístico iraní que se dirigía hacia Türkiye
El Ministerio de Defensa de Türkiye señaló que el misil balístico iraní iba rumbo a su territorio, cuando fue interceptado y derribado por la defensa aérea de la OTAN. También añadió que el país está preparado para proteger su seguridad nacional.
Un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo turco fue derribado por la OTAN. / Reuters
hace 4 horas

Las defensas aéreas de la OTAN interceptaron y derribaron un misil balístico iraní que se dirigía hacia Türkiye, informaron este miércoles funcionarios del Ministerio de Defensa del país.

El misil fue interceptado fuera del espacio aéreo turco, después de haber cruzado los territorios de Iraq y Siria.

De acuerdo al Ministerio de Defensa de Türkiye, un fragmento del misil interceptor utilizado para destruir la amenaza en el aire cayó en el distrito de Dortyol, en la provincia de Hatay.

No se han reportado víctimas ni heridos.

Ankara afirmó que su voluntad y capacidad para salvaguardar la seguridad nacional se mantienen al más alto nivel, y subrayó que, si bien Türkiye apoya la estabilidad y la paz regionales, está plenamente capacitada para defender su territorio y a sus ciudadanos frente a cualquier amenaza.

Las autoridades advirtieron que cualquier acción hostil recibiría una respuesta firme, por lo que instaron a todas las partes a evitar medidas que puedan ampliar aún más el conflicto. Türkiye añadió que continuará las consultas con la OTAN y sus socios aliados.

“Reiteramos nuestra advertencia a todas las partes para que se abstengan de tomar medidas que puedan aumentar las tensiones en la región y conducir a la expansión de los conflictos a una zona más amplia”, declaró el jefe de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran.

A través de un comunicado, también pidió a los usuarios de redes sociales que eviten compartir información no verificada.

Tras el anuncio, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, transmitió la preocupación de Ankara a su homólogo iraní, Abbas Araghchi, este miércoles. 

Durante una conversación telefónica, Fidan dijo a Araghchi que debe evitarse cualquier paso que pueda conducir a una escalada del conflicto, según informaron fuentes del ministerio.

Asimismo, un portavoz de la OTAN declaró a la agencia de noticias Anadolu que la organización condena lo sucedido, y que mantiene una “fuerte postura de disuasión y defensa” en todos los ámbitos.

FUENTE:TRT Español y agencias
