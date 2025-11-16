Niven Abu Zreina barre descalza el agua que no deja de entrar en su tienda, en un campamento improvisado para desplazados en Ciudad de Gaza. Esta es la primera gran lluvia de la temporada y ella, con su pañuelo empapado y pegado al rostro, se prepara para otro invierno difícil.
"Llevo desde esta mañana intentando barrer el agua de lluvia que inundó nuestra tienda", dijo a la agencia de noticias AFP.
"La escena habla por sí sola. El agua de lluvia empapó nuestra ropa y el colchón", agrega, mientras a su lado un familiar continúa barriendo el agua, también descalzo.
Desde el viernes por la mañana, Gaza está bajo la influencia de una depresión atmosférica acompañada de una masa de aire frío y lluvias intensas. Estas han inundado miles de carpas que acogían a cientos de miles de desplazados que dejó la ofensiva genocida israelí.
Así lo informó Mahmud Basal, el portavoz de la agencia de Defensa Civil de Gaza, ya el viernes: "Desde el amanecer, recibimos cientos de llamadas de ciudadanos desplazados cuyas casas y tiendas de campaña se inundaron por la lluvia", explicó.
Según estimaciones de la Oficina de Medios del enclave, el 93% de todas las tiendas para desplazados, 125.000 de un total de 135.000, ya no son aptas para refugio debido a las condiciones meteorológicas y los daños provocados por los bombardeos israelíes.
"¿Qué se supone que debo de hacer?"
En otro área del campamento de refugiados, en Ciudad de Gaza, Nura Abu el-Kass cuenta a AFP que su colchón, sus mantas y su ropa están empapadas.
"Mi hijo me envió esta tienda, pero no nos protege [del agua de lluvia]. ¿Qué se supone que debo de hacer?", se pregunta.
En la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave, Mohammed Shabat, su esposa y sus cinco hijos pasaron también apuros, con corrientes de aire frío colándose en su carpa.
"Vivimos en un cementerio y tengo un bebé. Esta tienda no nos protege del frío ni de la lluvia", explica Shabat a la agencia de noticias. "Pronto llegará el invierno y será muy difícil", agrega, preocupado.
La temperatura en Gaza desciende entre 15 y 20 ºC por la noche, un sufrimiento añadido para los habitantes del territorio palestino, que sufre de una escasez de refugios y de comida.
El enclave está situado entre el desierto del Sinaí y el Neguev, por un lado, y el mar Mediterráneo, por el otro, y sus precipitaciones se caracterizan por fuertes lluvias a finales de otoño y también en invierno.
A pesar de ser lluvias que acontecen cada año, las restricciones impuestas por Israel a la entrada de mercancías y de ayuda humanitaria implican que los desplazados tengan que resguardarse en unas carpas incapaces de protegerlos de los aguaceros.
Israel no permite la entrada de material de refugio
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) pidió el sábado la entrada de materiales de refugio en la devastada Gaza, ante las fuertes lluvias que han inundado las tiendas de los desplazados.
“El invierno ha llegado a Gaza”, señaló la UNRWA en la red social X. “Las lluvias invernales en Gaza están empeorando aún más las condiciones. Las familias buscan refugio donde pueden, incluso en tiendas improvisadas”.
La agencia reiteró que dispone de suministros de refugio que se necesitan de forma urgente en Gaza “para ayudar a la población a sobrellevar el invierno”.
Israel sigue bloqueando la entrada de materiales de refugio, como tiendas y casas móviles, incumpliendo sus obligaciones según el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.
La primera fase del acuerdo, basada en el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, incluye la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. El plan también contempla la reconstrucción de Gaza y el establecimiento de un nuevo mecanismo de gobierno sin Hamás.
Israel ha matado en Gaza a más de 69.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, desde octubre de 2023, y ha reducido el enclave a escombros.