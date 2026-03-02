“Las operaciones en Irán continuarán durante un mes”. Con esa advertencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó alarma en el tercer día de escalada en Oriente Medio, mientras los ataques cruzados entre Washington, Tel Aviv y Teherán se intensifican. La ofensiva de EE.UU. e Israel contra varias ciudades iraníes, que mató al líder Supremo, Ali Jamenei, y desató un conflicto cada vez más sangriento, con represalias por parte de Irán, fue denunciada por Teherán como un “acto terrorista atroz”.

En este marco, Trump afirmó que Estados Unidos planea sostener su ofensiva militar contra Irán durante “cuatro a cinco semanas”, si es necesario, y aseguró que no será difícil para Washington y Tel Aviv mantener la intensidad de los ataques, aunque advirtió que podrían producirse más bajas entre las tropas estadounidenses.

Según informó el diario británico Daily Mail, el presidente señaló el domingo que la campaña militar está prevista para durar alrededor de un mes. “Siempre fue un proceso de cuatro semanas. Calculamos que serán cuatro semanas más o menos. Siempre se trató de un proceso de cuatro semanas, así que —por fuerte que sea, es un país grande— llevará cuatro semanas, o menos”, lo citó el periódico.

En declaraciones separadas a The New York Times, Trump volvió sobre el tema y dijo que la ofensiva podría prolongarse entre “cuatro y cinco semanas”. En esa entrevista, aseguró que “no será difícil” para Israel y Estados Unidos sostener la intensidad de los ataques. Insistió en que el Pentágono cuenta con suficientes tropas, misiles y bombas para mantener la ofensiva “si hace falta”.

En paralelo, el presidente dijo que ve tres “buenas opciones” para encabezar Irán en caso de que ocurra un “cambio de régimen”. En declaraciones a The New York Times, afirmó que tiene una lista corta de tres posibles nombres para liderar el país, aunque evitó identificarlos. “No las voy a revelar ahora. Primero terminemos el trabajo”, señaló.

Las entrevistas se realizaron antes de que el Ejército de Estados Unidos informara por primera vez bajas propias en el conflicto. Según el anuncio oficial, tres militares estadounidenses —cuyas identidades no fueron difundidas— murieron, cinco resultaron gravemente heridos y varios más sufrieron lesiones leves. Tras ese reporte, Trump prometió vengar las muertes y reconoció que podrían producirse más bajas.

En un mensaje en video difundido el domingo, el presidente reiteró esa advertencia. “Lamentablemente, es probable que haya más antes de que termine”, dijo. Añadió que la muerte de soldados estadounidenses durante los ataques contra Irán era algo esperable y sostuvo que, aun así, la operación representaba “un gran acuerdo” para el mundo.

Trump también llamó a los iraníes “a levantarse” y lanzó una advertencia directa a las fuerzas de seguridad del país. “Una vez más insto a la Guardia Revolucionaria, al Ejército iraní y a la policía a que depongan las armas y reciban plena inmunidad o enfrenten una muerte segura. Será una muerte segura. No será bonito”, afirmó.

Irán acusa a Estados Unidos e Israel de un “acto terrorista atroz”

Por su parte, Irán acusó formalmente a Estados Unidos e Israel de llevar a cabo un “acto cobarde de terrorismo” contra el líder Supremo, el ayatolá Jamenei. El domingo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a los miembros del Consejo de Seguridad, denunciando que los ataques del 28 de febrero constituyen “actos de agresión injustificados y sin provocación” contra la soberanía de Irán.

“Es un acto escandaloso y criminal perpetrado contra la gran nación de Irán por Estados Unidos y el régimen israelí”, escribió Araghchi. Añadió que “la falta de una respuesta decisiva solo envalentonará a los perpetradores y dañará de manera irreparable los fundamentos del orden legal internacional durante décadas”.

El funcionario calificó el ataque como una “grave e inédita violación” del derecho internacional, citando el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. También mencionó el Artículo 51, afirmando el “derecho inherente e inequívoco” de Irán a la autodefensa.

Araghchi instó al secretario general y al Consejo de Seguridad a “cumplir con sus responsabilidades y tomar medidas inmediatas, concretas y efectivas para asegurar la plena rendición de cuentas de Estados Unidos y el régimen israelí por este acto terrorista atroz”.

Por otra parte, en declaraciones a medios, Araghchi se refirió al liderazgo del país tras la muerte de Jamenei. Aseguró que podría elegir un nuevo líder Supremo en uno o dos días, al iniciar un período de luto de 40 días. Confirmó que ya funciona un consejo de transición de tres miembros —el presidente, el jefe del poder judicial y un jurista del Consejo de Guardianes— encargado de dirigir el país hasta la elección del nuevo líder. “Supongo que tomará un breve período de tiempo. Tal vez en uno o dos días el país tenga un nuevo líder”, afirmó.

Teherán niega negociaciones con EE.UU.

Además, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, negó el lunes las afirmaciones de que Teherán había intentado reanudar negociaciones con Washington, declarando que Irán no entablará conversaciones con Estados Unidos.

Larijani, a través de la red social X, desmintió informes que sugerían que Irán había tomado nuevas iniciativas para negociar a través de Omán.

La aclaración llega horas después de que Trump declarara que él “hablaría” con los líderes iraníes, aunque no precisó detalles. “Ellos quieren hablar, y yo acepté hablar, así que voy a hablar con ellos. Deberían haberlo hecho antes”, fue citado Trump por The Atlantic.

