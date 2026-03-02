“Las operaciones en Irán continuarán durante un mes”. Con esa advertencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó alarma en el tercer día de escalada en Oriente Medio, mientras los ataques cruzados entre Washington, Tel Aviv y Teherán se intensifican. La ofensiva de EE.UU. e Israel contra varias ciudades iraníes, que mató al líder Supremo, Ali Jamenei, y desató un conflicto cada vez más sangriento, con represalias por parte de Irán, fue denunciada por Teherán como un “acto terrorista atroz”.
En este marco, Trump afirmó que Estados Unidos planea sostener su ofensiva militar contra Irán durante “cuatro a cinco semanas”, si es necesario, y aseguró que no será difícil para Washington y Tel Aviv mantener la intensidad de los ataques, aunque advirtió que podrían producirse más bajas entre las tropas estadounidenses.
Según informó el diario británico Daily Mail, el presidente señaló el domingo que la campaña militar está prevista para durar alrededor de un mes. “Siempre fue un proceso de cuatro semanas. Calculamos que serán cuatro semanas más o menos. Siempre se trató de un proceso de cuatro semanas, así que —por fuerte que sea, es un país grande— llevará cuatro semanas, o menos”, lo citó el periódico.
En declaraciones separadas a The New York Times, Trump volvió sobre el tema y dijo que la ofensiva podría prolongarse entre “cuatro y cinco semanas”. En esa entrevista, aseguró que “no será difícil” para Israel y Estados Unidos sostener la intensidad de los ataques. Insistió en que el Pentágono cuenta con suficientes tropas, misiles y bombas para mantener la ofensiva “si hace falta”.
En paralelo, el presidente dijo que ve tres “buenas opciones” para encabezar Irán en caso de que ocurra un “cambio de régimen”. En declaraciones a The New York Times, afirmó que tiene una lista corta de tres posibles nombres para liderar el país, aunque evitó identificarlos. “No las voy a revelar ahora. Primero terminemos el trabajo”, señaló.
Las entrevistas se realizaron antes de que el Ejército de Estados Unidos informara por primera vez bajas propias en el conflicto. Según el anuncio oficial, tres militares estadounidenses —cuyas identidades no fueron difundidas— murieron, cinco resultaron gravemente heridos y varios más sufrieron lesiones leves. Tras ese reporte, Trump prometió vengar las muertes y reconoció que podrían producirse más bajas.
En un mensaje en video difundido el domingo, el presidente reiteró esa advertencia. “Lamentablemente, es probable que haya más antes de que termine”, dijo. Añadió que la muerte de soldados estadounidenses durante los ataques contra Irán era algo esperable y sostuvo que, aun así, la operación representaba “un gran acuerdo” para el mundo.
Trump también llamó a los iraníes “a levantarse” y lanzó una advertencia directa a las fuerzas de seguridad del país. “Una vez más insto a la Guardia Revolucionaria, al Ejército iraní y a la policía a que depongan las armas y reciban plena inmunidad o enfrenten una muerte segura. Será una muerte segura. No será bonito”, afirmó.
Irán acusa a Estados Unidos e Israel de un “acto terrorista atroz”
Por su parte, Irán acusó formalmente a Estados Unidos e Israel de llevar a cabo un “acto cobarde de terrorismo” contra el líder Supremo, el ayatolá Jamenei. El domingo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a los miembros del Consejo de Seguridad, denunciando que los ataques del 28 de febrero constituyen “actos de agresión injustificados y sin provocación” contra la soberanía de Irán.
“Es un acto escandaloso y criminal perpetrado contra la gran nación de Irán por Estados Unidos y el régimen israelí”, escribió Araghchi. Añadió que “la falta de una respuesta decisiva solo envalentonará a los perpetradores y dañará de manera irreparable los fundamentos del orden legal internacional durante décadas”.
El funcionario calificó el ataque como una “grave e inédita violación” del derecho internacional, citando el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. También mencionó el Artículo 51, afirmando el “derecho inherente e inequívoco” de Irán a la autodefensa.
Araghchi instó al secretario general y al Consejo de Seguridad a “cumplir con sus responsabilidades y tomar medidas inmediatas, concretas y efectivas para asegurar la plena rendición de cuentas de Estados Unidos y el régimen israelí por este acto terrorista atroz”.
Por otra parte, en declaraciones a medios, Araghchi se refirió al liderazgo del país tras la muerte de Jamenei. Aseguró que podría elegir un nuevo líder Supremo en uno o dos días, al iniciar un período de luto de 40 días. Confirmó que ya funciona un consejo de transición de tres miembros —el presidente, el jefe del poder judicial y un jurista del Consejo de Guardianes— encargado de dirigir el país hasta la elección del nuevo líder. “Supongo que tomará un breve período de tiempo. Tal vez en uno o dos días el país tenga un nuevo líder”, afirmó.
Teherán niega negociaciones con EE.UU.
Además, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, negó el lunes las afirmaciones de que Teherán había intentado reanudar negociaciones con Washington, declarando que Irán no entablará conversaciones con Estados Unidos.
Larijani, a través de la red social X, desmintió informes que sugerían que Irán había tomado nuevas iniciativas para negociar a través de Omán.
La aclaración llega horas después de que Trump declarara que él “hablaría” con los líderes iraníes, aunque no precisó detalles. “Ellos quieren hablar, y yo acepté hablar, así que voy a hablar con ellos. Deberían haberlo hecho antes”, fue citado Trump por The Atlantic.
Israel y EE.UU. atacan Irán
A medida que pasan las horas, el conflicto se recrudece. Según la Media Luna Roja iraní, alrededor de 555 personas han muerto en todo el país desde que comenzaron los bombardeos estadounidenses e israelíes hace dos días.
“Tras los ataques terroristas sionistas-estadounidenses en varias regiones de nuestro país, hasta la fecha 131 ciudades se han visto afectadas y, lamentablemente, 555 de nuestros compatriotas han muerto”, indicó la organización en un mensaje en Telegram.
Este domingo, bombardeos aéreos alcanzaron el hospital Gandhi, en el norte de Teherán. Imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron a enfermeras evacuando recién nacidos y trasladándolos a otro lugar. La Media Luna Roja también difundió fotografías que sugieren que su sede y varios hospitales fueron blanco de los ataques.
En el ámbito militar, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses hundieron nueve embarcaciones navales iraníes y destruyeron parcialmente el cuartel general de la Marina de Irán, aunque Teherán no confirmó la información. “Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido nueve barcos de la Marina iraní, algunos de ellos grandes e importantes”, señaló Trump en su plataforma Truth Social.
Asimismo, Israel expandió este lunes sus ataques en la región. Anunció una “campaña ofensiva” contra el grupo Hezbollah en el Líbano y bombardeó distintos puntos de ese país, matando a decenas de personas. La escalada se produjo tras el lanzamiento de cohetes del grupo libanés contra Israel, en represalia por los ataques a Teherán.
Irán ataca Israel y bases en Golfo
Por su parte, Irán ha intensificado su campaña de misiles balísticos contra Israel. Las fuentes israelíes reportaron al menos 12 muertos y más de 150 heridos por los ataques iraníes. Aunque los sistemas avanzados de defensa aérea israelíes, incluidos Iron Dome, David’s Sling y Arrow, interceptaron la mayoría de los proyectiles, varios impactos directos provocaron daños civiles significativos.
El ataque individual más mortífero ocurrió el domingo en Beit Shemesh, una ciudad al oeste de Jerusalén, donde un misil balístico iraní impactó directamente en un vecindario. El misil destruyó varios edificios, incluido un refugio antiaéreo, provocando el colapso de un techo.
El servicio nacional de emergencias de Israel, Magen David Adom (MDA), informó inicialmente que el número de víctimas aumentaba a lo largo del día, pasando de seis a ocho, y luego a nueve muertos, con decenas de heridos, al menos dos de ellos en estado grave.
El impacto regional también se dejó sentir en el Golfo. Explosiones se escucharon en la noche del domingo y la madrugada del lunes en Dubái, Doha y Manama mientras Irán continuaba con ataques de misiles y drones en países vecinos en represalia por los bombardeos de EE.UU. e Israel.
A su vez, varios aviones de guerra estadounidenses se estrellaron est elunes en Kuwait, causando mayor preocupación por el espacio aéreo. Según un corresponsal de TRT World en Teherán, la televisión estatal iraní afirmó que era un avión F-15 estadounidense que fue derribado tras el fuego de las defensas aéreas iraníes. Se informó que toda la tripulación sobrevivió y fue evacuada para recibir evaluación médica.
Consejo de Cooperación del Golfo evalúa respuesta conjunta
En este contexto, El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) afirmó que está evaluando su respuesta a los ataques iraníes y advirtió que tomará todas las medidas necesarias para proteger la seguridad de sus miembros.
En un comunicado tras una reunión ministerial de emergencia, el bloque condenó los ataques a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait, calificándolos de violaciones de soberanía y del derecho internacional.
Afirmó que los Estados miembros conservan el derecho a responder, de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y exigió el cese inmediato de los ataques, instando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a tomar medidas decisivas para evitar una mayor escalada.
Estados Unidos puede usar bases británicas para atacar misiles iraníes, dice Starmer
Mientras tanto, el primer ministro británico, Keir Starmer, autorizó que Estados Unidos use bases británicas para “propósitos defensivos específicos y limitados” frente a los ataques de misiles iraníes en la región. Starmer explicó que la decisión busca proteger vidas británicas y de países aliados, y recalcó que el Reino Unido no participará directamente en los ataques contra Irán.
“Hemos tomado la decisión de aceptar esta solicitud —para evitar que Irán lance misiles por toda la región, mate a civiles inocentes, ponga en riesgo vidas británicas y ataque a países que no han estado involucrados—”, dijo Starmer en un comunicado el domingo.“Nuestra decisión de que el Reino Unido no participaría en los ataques contra Irán fue deliberada”, agregó, y dijo: “No menos porque creemos que la mejor vía para la región y para el mundo es un acuerdo negociado”.
Finalmente, los líderes del grupo E3 —Reino Unido, Francia y Alemania— aseguraron que están preparados para adoptar “medidas defensivas necesarias y proporcionales” para proteger sus intereses y los de sus aliados en Oriente Medio, tras lo que describieron como ataques indiscriminados de misiles iraníes en la región.