Türkiye suministrará a Siria dos mil millones de metros cúbicos de gas natural al año como parte de un nuevo acuerdo bilateral que posiciona a Ankara como un actor clave en los esfuerzos de reconstrucción del país árabe, tras más de una década de guerra civil.

El anuncio fue realizado por el ministro turco de Energía, Alparslan Bayraktar, durante una visita oficial a Damasco, en el marco de una conferencia de prensa conjunta con su homólogo sirio, Mohammed Al-Bashir. Bayraktar explicó que las exportaciones de gas permitirán generar 1.300 megavatios adicionales de electricidad en Siria, ayudando a paliar el grave déficit energético que sufre el país.

Además, Türkiye se comprometió a suministrar directamente otros 1.000 megavatios de electricidad para atender necesidades inmediatas del sistema energético sirio, según detalló el ministro.

Por su parte, Al Bashir confirmó que ambas partes acordaron reactivar un gasoducto transfronterizo inactivo desde hace años, con flujos previstos a partir de junio. “Esto incrementará de forma significativa la generación de electricidad, lo cual tendrá un impacto positivo en las necesidades energéticas del pueblo sirio”, afirmó el funcionario sirio.

Entre los próximos pasos se encuentra la finalización de una línea de transmisión eléctrica de 400 kilovoltios entre ambos países, cuya entrada en funcionamiento se espera antes de finalizar el año. Esta conexión permitirá a Siria importar hasta 500 megavatios adicionales desde Türkiye, reforzando su red eléctrica en el corto y mediano plazo.