En una clara advertencia, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, señaló que la escalada de ataques mutuos entre Rusia y Ucrania en el mar Negro ha aumentado las amenazas sobre la seguridad marítima y el riesgo de que la inestabilidad se propague más allá de la región, al punto de afectar partes más amplias de Europa.

En una entrevista exclusiva con TRT World, Fidan señaló que Türkiye ha sido afectada directamente en las últimas semanas, con múltiples barcos atacados por ambas partes y drones ingresando al espacio aéreo del país. En ese sentido, señaló que incidentes similares también se han producido en países vecinos, incluidos Rumania y Bulgaria.

“Hemos sido gravemente afectados en las últimas semanas”, apuntó el ministro. “Los barcos han sido atacados por las dos partes, y ahora los drones están volando no solo sobre las áreas en conflicto, sino también sobre nuestro territorio”, añadió.

Fidan explicó que los riesgos de seguridad en el mar Negro comenzaron hace varios años con minas navales a la deriva, algunas de las cuales llegaron al estrecho del Bósforo en Estambul, planetando en ocasiones una seria amenaza para el tráfico marítimo a través de los estrechos estratégicamente vitales. “En un momento se volvió tan peligroso que podría haber bloqueado completamente el tráfico de barcos”, afirmó.

Añadió que el ejército de Türkiye ha estado colaborando estrechamente con socios regionales, particularmente Rumania y Bulgaria, para gestionar los crecientes riesgos que enfrentan la navegación y la seguridad. Sin embargo, Fidan enfatizó que la coordinación militar por sí sola no puede resolver la situación.