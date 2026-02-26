TÜRKİYE
2 min de lectura
Ministro Fidan recibe a representantes de Organización de Cooperación Islámica y llama a la unidad
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, recibió en Ankara a representantes de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). Destacó “el rol cada vez más activo” de la entidad en la búsqueda de la justicia global.
Ministro Fidan recibe a representantes de Organización de Cooperación Islámica y llama a la unidad
Los representantes de la OCI asistieron al evento en Ankara, Türkiye. / Others
hace 2 horas

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió este miércoles en Ankara con representantes de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), así como con delegados de sus instituciones con sede en Türkiye.

El encuentro, que contó con la participación de representantes de países miembros y observadores de la OCI, incluyó un iftar —la comida con la que se rompe el ayuno en Ramadán— y se celebró en un hotel de la capital, según fuentes diplomáticas.

“La OCI desempeña un papel cada vez más activo en la búsqueda de la justicia global y en la acción conjunta del mundo islámico frente a crisis humanitarias y políticas”, escribió Fidan en una publicación en redes sociales tras el encuentro, haciendo un llamado a la unidad.

RelacionadoTRT Español - Erdogan denuncia que Israel recrudece ataques en Gaza y Cisjordania ocupada pese a alto el fuego
RECOMENDADOS

El ministro subrayó que Türkiye seguirá contribuyendo al trabajo de la organización en su condición de presidente del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la OIC.

“Espero que este mes bendito de Ramadán traiga paz y tranquilidad a toda la humanidad, y extiendo mi agradecimiento a los estimados embajadores por su participación”, añadió.

La iniciativa refleja el compromiso de Türkiye a la diplomacia multilateral y su impulso por fortalecer los lazos con los países de la región e islámicos, buscando el diálogo y la coordinación.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Teherán cuestiona las cifras de EE.UU. sobre las muertes en protestas en Irán
Trump dice que aprobará un nuevo arancel global del 10% tras duro revés de la Corte Suprema
Israel deja ocho muertos en Líbano y ataca campamento de refugiados palestino en violación de tregua
La Corte Suprema de EE.UU. anula los aranceles de Trump en un histórico revés al poder ejecutivo
Un portaaviones de EE.UU. entra en el Mediterráneo mientras Trump sopesa un ataque contra Irán
Irán apuesta por la diplomacia mientras Trump sopesa un posible ataque limitado
El largo proyecto israelí de asentamientos: décadas de expansión que han borrado el Estado palestino
Fuerza de Estabilización para Gaza contará con tropas de cinco países, anuncian en Junta de Paz
Muertos en Gaza superan por miles las cifras reportadas en primeros 15 meses de genocidio: reporte
Irán advierte que responderá “con decisión” a un ataque de EE.UU., tras retador ultimátum de Trump
Türkiye espera que EE.UU. e Irán alcancen “negociación genuina” sin una guerra: ministro turco Fidan
“Türkiye mantiene su compromiso con la seguridad y reconstrucción de Gaza”, asegura ministro Fidan
Cinco claves del discurso de Donald Trump ante la Junta de la Paz
Por Sadiq S Bhat
EE.UU. sube el tono con Irán tras diálogos, mientras Teherán reitera su derecho al programa nuclear
¿Qué dejaron las negociaciones de Rusia y Ucrania, mediadas por EE.UU.? Este es el balance