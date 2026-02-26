El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió este miércoles en Ankara con representantes de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), así como con delegados de sus instituciones con sede en Türkiye.

El encuentro, que contó con la participación de representantes de países miembros y observadores de la OCI, incluyó un iftar —la comida con la que se rompe el ayuno en Ramadán— y se celebró en un hotel de la capital, según fuentes diplomáticas.

“La OCI desempeña un papel cada vez más activo en la búsqueda de la justicia global y en la acción conjunta del mundo islámico frente a crisis humanitarias y políticas”, escribió Fidan en una publicación en redes sociales tras el encuentro, haciendo un llamado a la unidad.