Presidente turco Erdogan reordena su gabinete y designa nuevos ministros de Justicia e Interior
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, anunció una reestructuración del gabinete, en la que nombró a Akin Gurlek y Mustafa Ciftci como nuevos ministros de Justicia e Interior, respectivamente.
El fiscal jefe de Estambul, Akin Gurlek, y el gobernador de Erzurum, Mustafa Ciftci, asumen ministerios clave. / TRT World
hace 18 horas

Türkiye anunció este martes una reestructuración del gabinete al designar nuevos ministros de Justicia e Interior mediante decretos presidenciales firmados por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Según las resoluciones publicadas, el fiscal jefe de Estambul, Akin Gurlek, fue designado ministro de Justicia en reemplazo de Yilmaz Tunc. A su vez, el gobernador de Erzurum, Mustafa Ciftci, fue nombrado ministro del Interior, en lugar de Ali Yerlikaya.

Los nombramientos se realizaron en el marco de los artículos 104 y 106 de la Constitución turca y entraron en vigor inmediatamente tras su publicación oficial.

Tras los anuncios, Ali Yerlikaya confirmó que entregó el Ministerio del Interior a Mustafa Ciftci y le deseó éxito en su nueva función. En un mensaje difundido en redes sociales, recordó que ejerció desde el 4 de junio de 2023, con la aprobación del presidente Erdogan, y expresó su agradecimiento al mandatario por el respaldo recibido durante su gestión.

Yerlikaya también agradeció al personal del ministerio por su labor en el mantenimiento del orden público y la seguridad, y cerró su mensaje deseando lo mejor a su sucesor.

Por su parte, Yilmaz Tunc publicó un mensaje de despedida tras la designación de Gurlek como ministro de Justicia. Tunc afirmó que trabajar junto al presidente Erdogan y contribuir al recorrido político del partido gobernante fue un motivo de orgullo. Señaló que su nombramiento en junio de 2023 implicó una gran responsabilidad.

Además, destacó las reformas impulsadas en los últimos 23 años bajo el liderazgo de Erdogan para fortalecer la democracia y el Estado de derecho, y aseguró que seguirá trabajando por el país en el futuro. Finalmente, felicitó a Gurlek y le deseó éxito en su nuevo cargo.

FUENTE:TRT Español y agencias
