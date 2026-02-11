Türkiye anunció este martes una reestructuración del gabinete al designar nuevos ministros de Justicia e Interior mediante decretos presidenciales firmados por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Según las resoluciones publicadas, el fiscal jefe de Estambul, Akin Gurlek, fue designado ministro de Justicia en reemplazo de Yilmaz Tunc. A su vez, el gobernador de Erzurum, Mustafa Ciftci, fue nombrado ministro del Interior, en lugar de Ali Yerlikaya.

Los nombramientos se realizaron en el marco de los artículos 104 y 106 de la Constitución turca y entraron en vigor inmediatamente tras su publicación oficial.

Tras los anuncios, Ali Yerlikaya confirmó que entregó el Ministerio del Interior a Mustafa Ciftci y le deseó éxito en su nueva función. En un mensaje difundido en redes sociales, recordó que ejerció desde el 4 de junio de 2023, con la aprobación del presidente Erdogan, y expresó su agradecimiento al mandatario por el respaldo recibido durante su gestión.