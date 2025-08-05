El sur de Europa se enfrenta estos días a un escenario crítico marcado por temperaturas sofocantes, vientos secos y un riesgo extremo de incendios forestales. Francia, España y Portugal han activado sus alertas más altas y movilizado a miles de efectivos en un intento por contener el avance del fuego en medio de una ola de calor persistente que amenaza con extenderse durante toda la semana.

Francia en alerta máxima

En Francia, la agencia meteorológica Meteo-France ha declarado este martes la alerta roja por riesgo de incendios forestales en el departamento de Aude, en el sur del país, debido a las temperaturas abrasadoras y los vientos secos que azotan la región. Es el nivel de alerta más alto contemplado por las autoridades. Según informó la cadena BFM TV, en ciudades como Narbona o Castelnaudary, los termómetros podrían alcanzar los 35°C.

Se trata de una zona especialmente sensible: en julio, un devastador incendio arrasó más de 2.000 hectáreas en Aude, obligando al despliegue de más de un millar de bomberos. Nueve departamentos más, entre ellos Haute-Garonne, Hérault, Gard y Bouches-du-Rhône, han sido colocados en alerta naranja por riesgo elevado de incendios. La agencia meteorológica advierte que “las condiciones actuales elevan considerablemente el riesgo de que se inicien y propaguen incendios respecto a los niveles habituales del verano”.

España lucha contra varios focos activos

Pero el calor extremo no se limita al territorio francés. En la Península Ibérica, España también sufre los efectos de la ola de calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas superan entre 5°C y 10 °C los valores normales para esta época del año. Varias regiones permanecen bajo alerta naranja, y la ola de calor podría alargarse, al menos, hasta el domingo.