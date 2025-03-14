El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, ha destacado recientemente que su país percibe un claro respaldo de Türkiye hacia la estabilidad en el Cáucaso Sur, especialmente en el contexto de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán. En declaraciones a medios turcos, Pashinyan subrayó el apoyo de Türkiye, tanto a nivel presidencial como ministerial, para el establecimiento de un acuerdo de paz entre ambos países.

"Nuestro análisis es que Türkiye, al menos por los mensajes que transmite, respalda la estabilidad en la región. Vemos que Türkiye, tanto a nivel presidencial como desde su cancillería, apoya la firma de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán", declaró Pashinyan a medios turcos en Ereván, la capital armenia.

Además, el mandatario destacó que representantes de Türkiye y Armenia mantienen un contacto constante y describió el diálogo entre ambos países como "muy directo".

"Hoy existe un diálogo muy franco entre Armenia y Türkiye, lo que representa un cambio significativo en comparación con el pasado. Los diplomáticos de ambos países están en contacto directo de manera permanente", señaló.

Pashinyan también expresó su deseo de establecer relaciones diplomáticas formales con Türkiye y resaltó el volumen significativo de intercambios comerciales y empresariales que ya existen entre ambas naciones.

El primer ministro armenio reconoció que si bien los resultados de un acuerdo de julio de 2022 sobre la apertura de la frontera terrestre entre los dos países para ciudadanos de terceros países no se consideran como un progreso tangible en las relaciones bilaterales, ahora las dos partes comprenden mejor las dificultades y las diferentes perspectivas en la etapa actual y ven esto como un avance.

Señaló que, durante este período, mantuvo varios encuentros con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y que los cancilleres de ambos países han establecido y mantienen contacto.

Pashinyan subrayó la importancia de continuar con los esfuerzos para mantener la actual dinámica en las relaciones turco-armenias, destacando que se trata de un proceso en evolución.

Añadió que cree que es solo "cuestión de tiempo" antes de que ambos países normalicen sus relaciones y agregó: "Debemos proceder con paciencia en este proceso".