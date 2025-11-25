Tanto Ucrania como Rusia registraron víctimas este martes en medio de los ataques letales que intercambiaron durante la madrugada, mientras negociadores intentan avanzar en un marco para poner fin a la guerra que se acerca a su cuarto aniversario. Y es que Estados Unidos sigue presionando para lograr resultados antes de la fecha límite que el presidente Donald Trump le impuso a Kiev para responder a su propuesta: el jueves 27 de noviembre.

Bajo ese afán diplomático, delegaciones de Washington han sostenido encuentros con Rusia y Ucrania por aparte. La agencia de noticias Reuters reportó que el secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, se reunió este lunes y martes con funcionarios rusos en Abu Dabi.

"En la noche del lunes y durante todo el martes, el secretario Driscoll y su equipo mantuvieron conversaciones con la delegación rusa para lograr una paz duradera en Ucrania. Las conversaciones avanzan satisfactoriamente y mantenemos el optimismo”, señaló el portavoz de Driscoll, Jeff Tolbert, en declaraciones a Reuters.

La agencia añadió que la naturaleza exacta de las conversaciones no quedó clara de inmediato, y se desconocía quiénes integraban la delegación rusa. Un funcionario estadounidense añadió que además se esperaba que Driscoll también se reuniera con funcionarios ucranianos durante su estancia en Abu Dabi.

En paralelo, Ucrania anunció este martes que su delegación en Ginebra había logrado un “entendimiento común” con Estados Unidos, durante las conversaciones que se desarrollan desde el fin de semana para abordar la propuesta de 28 puntos de Trump.

En un comunicado publicado en redes sociales, el secretario del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Ucrania, Rustem Umerov, afirmó que su país valoraba las reuniones "productivas y constructivas" celebradas con Estados Unidos. Y añadió: "Nuestras delegaciones alcanzaron un entendimiento común sobre los términos fundamentales del acuerdo discutido en Ginebra". El funcionario añadió además que Kiev cuenta ahora con el apoyo de sus socios europeos en sus próximos pasos.

También mencionó que esperan organizar una visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, a Estados Unidos "lo antes posible en noviembre" para completar los pasos finales y llegar a un acuerdo con Trump.

El plan de Trump se redujo a 19 puntos, indica informe

Horas antes de los desarrollos de este martes en Ginebra y en Abu Dabi, fuentes cercanas a las conversaciones entre Washington y Kiev le dijeron al medio británico Financial Times que este lunes se eliminaron nueve de las 28 disposiciones incluidas en el plan original de Trump . Sin embargo, no se especificaron exactamente cuáles.

Tras la ronda de conversaciones el lunes, funcionarios estadounidenses y ucranianos describieron los encuentros como constructivos, aunque no definitivos, según reportaron medios estadounidenses. De hecho, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que se habían logrado avances "tremendos" durante las negociaciones con sus homólogos ucranianos y europeos, pero que aún se necesita más trabajo.

Un comunicado conjunto entre Estados Unidos y Ucrania indicó que la reunión mostró "un progreso significativo hacia la armonización de posiciones".

Previamente, funcionarios europeos se habían opuesto a algunos puntos relativos a las sanciones y los activos rusos congelados, diciendo que esas decisiones caen bajo la autoridad de la UE.

Rusia advierte contra objeciones de Europa

Luego de que en los medios empezaran a circular las posibles modificaciones al plan original de Trump, Rusia manifestó su rechazo y aseguró que se ceñirá a la primera propuesta presentada por Washington.

"En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene", dijo el asesor internacional del Kremlin, Yuri Ushakov.