El conflicto que golpea Líbano continúa intensificándose con nuevos bombardeos por parte de Tel Aviv, el despliegue de más tropas en el sur del país y ataques del grupo libanés Hezbollah contra posiciones israelíes.

En este contexto de creciente violencia, las últimas 24 horas han dejado al menos 36 muertos y 209 heridos en bombardeos registrados en las localidades de Masghara, en el valle de la Becá, así como en las localidades sureñas de Nabatiye, Nabatiye Al-Fouqa, Bint Jbeil, Burj Rahhal y Siddiqine, según diferentes reportes de la agencia de noticias libanesa NNA.

Con estas nuevas víctimas, el balance total de muertos por ataques israelíes desde el 2 de marzo asciende a 1.497 personas, mientras que el número de heridos alcanza los 4.639, de acuerdo con datos del ministerio. Asimismo, entre los fallecidos se encuentran 101 mujeres, 130 niños y 57 trabajadores sanitarios.

Israel amplía su ofensiva terrestre en el sur del Líbano

Mientras continúan los bombardeos, la operación militar israelí también se ha intensificado sobre el terreno. En paralelo a los ataques aéreos, las fuerzas israelíes desplegaron el martes una división adicional en el sur del Líbano, en medio de la expansión de su ofensiva terrestre.

En un comunicado, el ejército señaló que la División 98 se unió a las operaciones junto con las divisiones 91, 36, 146 y 162 “como parte de la expansión de las operaciones terrestres”, mientras continúan los ataques de artillería y los bombardeos aéreos contra zonas del sur del Líbano.

Según las fuerzas militares, estas tropas adicionales buscan “reforzar la línea defensiva del frente y eliminar las amenazas para los residentes del norte”, aunque no especificó el alcance de la incursión en territorio libanés.

Por su parte, el diario israelí Yedioth Ahronoth señaló que el objetivo de la operación es “empujar a los combatientes de Hezbollah al norte del río Litani y destruir sitios y edificios en aldeas fronterizas que Israel afirma que son utilizados con fines militares”.

El medio añadió que las fuerzas militares se preparan para presentar a las autoridades políticas un plan operativo que contempla controlar las aldeas de primera línea mientras se mantienen operaciones militares incluso después de que termine la guerra con Irán.

Balance de víctimas en Israel

Al mismo tiempo que se desarrolla la ofensiva en territorio libanés, también continúan registrándose víctimas en Israel como consecuencia del conflicto regional.

En este sentido, el ejército israelí informó que 11 soldados han muerto y 375 han resultado heridos desde el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero, según datos militares publicados el lunes.

El ejército indicó en su página web que 27 de los heridos se encuentran en estado grave, mientras que otros 56 sufrieron heridas moderadas. Sin embargo, las autoridades militares no especificaron dónde resultaron heridos los soldados, aunque han informado de bajas diarias desde el inicio de su ofensiva en Líbano el 2 de marzo.

Asimismo, el ejército señaló que 11 soldados israelíes murieron en el sur del Líbano, lo que eleva a 936 el número total de militares muertos desde octubre de 2023.

Por otra parte, el Ministerio de Salud de Israel informó que un total de 7.183 personas han sufrido heridas en el país desde el inicio de la guerra contra Irán, incluidas 133 en las últimas 24 horas.

En un comunicado, el ministerio señaló que 118 personas permanecen hospitalizadas, entre ellas dos en estado crítico, 14 en estado grave, 27 con heridas moderadas y 74 con lesiones leves.

Solo en las últimas 24 horas, 133 personas fueron ingresadas en hospitales, entre ellas cinco en estado moderado, 127 con heridas leves y una persona que sufrió ansiedad.

En paralelo, el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional afirmó que 29 israelíes han muerto desde el inicio de la guerra. No obstante, las autoridades anunciaron el lunes que cuatro muertes adicionales en Haifa elevaron la cifra a 33.

Según el informe, Israel ha impuesto estrictas restricciones a la información sobre el impacto de las respuestas militares iraníes y los ataques de Hezbollah, por lo que no existen evaluaciones independientes sobre las víctimas y los daños causados por los ataques con misiles.

Hezbollah afirma haber lanzado 44 ataques

En respuesta a las operaciones israelíes, Hezbollah aseguró haber llevado a cabo decenas de ataques contra objetivos israelíes.

El grupo libanés afirmó que lanzó 44 ataques contra instalaciones militares israelíes, posiciones de tropas y asentamientos en el norte de Israel y el sur del Líbano.

Según indicó la organización, los ataques incluyeron bombardeos contra concentraciones de soldados israelíes y tanques Merkava en el sur del Líbano, así como ataques contra bases militares israelíes e instalaciones logísticas en el norte de Israel y los Altos del Golán ocupados.