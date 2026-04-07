El conflicto que golpea Líbano continúa intensificándose con nuevos bombardeos por parte de Tel Aviv, el despliegue de más tropas en el sur del país y ataques del grupo libanés Hezbollah contra posiciones israelíes.
En este contexto de creciente violencia, las últimas 24 horas han dejado al menos 36 muertos y 209 heridos en bombardeos registrados en las localidades de Masghara, en el valle de la Becá, así como en las localidades sureñas de Nabatiye, Nabatiye Al-Fouqa, Bint Jbeil, Burj Rahhal y Siddiqine, según diferentes reportes de la agencia de noticias libanesa NNA.
Con estas nuevas víctimas, el balance total de muertos por ataques israelíes desde el 2 de marzo asciende a 1.497 personas, mientras que el número de heridos alcanza los 4.639, de acuerdo con datos del ministerio. Asimismo, entre los fallecidos se encuentran 101 mujeres, 130 niños y 57 trabajadores sanitarios.
Israel amplía su ofensiva terrestre en el sur del Líbano
Mientras continúan los bombardeos, la operación militar israelí también se ha intensificado sobre el terreno. En paralelo a los ataques aéreos, las fuerzas israelíes desplegaron el martes una división adicional en el sur del Líbano, en medio de la expansión de su ofensiva terrestre.
En un comunicado, el ejército señaló que la División 98 se unió a las operaciones junto con las divisiones 91, 36, 146 y 162 “como parte de la expansión de las operaciones terrestres”, mientras continúan los ataques de artillería y los bombardeos aéreos contra zonas del sur del Líbano.
Según las fuerzas militares, estas tropas adicionales buscan “reforzar la línea defensiva del frente y eliminar las amenazas para los residentes del norte”, aunque no especificó el alcance de la incursión en territorio libanés.
Por su parte, el diario israelí Yedioth Ahronoth señaló que el objetivo de la operación es “empujar a los combatientes de Hezbollah al norte del río Litani y destruir sitios y edificios en aldeas fronterizas que Israel afirma que son utilizados con fines militares”.
El medio añadió que las fuerzas militares se preparan para presentar a las autoridades políticas un plan operativo que contempla controlar las aldeas de primera línea mientras se mantienen operaciones militares incluso después de que termine la guerra con Irán.
Balance de víctimas en Israel
Al mismo tiempo que se desarrolla la ofensiva en territorio libanés, también continúan registrándose víctimas en Israel como consecuencia del conflicto regional.
En este sentido, el ejército israelí informó que 11 soldados han muerto y 375 han resultado heridos desde el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero, según datos militares publicados el lunes.
El ejército indicó en su página web que 27 de los heridos se encuentran en estado grave, mientras que otros 56 sufrieron heridas moderadas. Sin embargo, las autoridades militares no especificaron dónde resultaron heridos los soldados, aunque han informado de bajas diarias desde el inicio de su ofensiva en Líbano el 2 de marzo.
Asimismo, el ejército señaló que 11 soldados israelíes murieron en el sur del Líbano, lo que eleva a 936 el número total de militares muertos desde octubre de 2023.
Por otra parte, el Ministerio de Salud de Israel informó que un total de 7.183 personas han sufrido heridas en el país desde el inicio de la guerra contra Irán, incluidas 133 en las últimas 24 horas.
En un comunicado, el ministerio señaló que 118 personas permanecen hospitalizadas, entre ellas dos en estado crítico, 14 en estado grave, 27 con heridas moderadas y 74 con lesiones leves.
Solo en las últimas 24 horas, 133 personas fueron ingresadas en hospitales, entre ellas cinco en estado moderado, 127 con heridas leves y una persona que sufrió ansiedad.
En paralelo, el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional afirmó que 29 israelíes han muerto desde el inicio de la guerra. No obstante, las autoridades anunciaron el lunes que cuatro muertes adicionales en Haifa elevaron la cifra a 33.
Según el informe, Israel ha impuesto estrictas restricciones a la información sobre el impacto de las respuestas militares iraníes y los ataques de Hezbollah, por lo que no existen evaluaciones independientes sobre las víctimas y los daños causados por los ataques con misiles.
Hezbollah afirma haber lanzado 44 ataques
En respuesta a las operaciones israelíes, Hezbollah aseguró haber llevado a cabo decenas de ataques contra objetivos israelíes.
El grupo libanés afirmó que lanzó 44 ataques contra instalaciones militares israelíes, posiciones de tropas y asentamientos en el norte de Israel y el sur del Líbano.
Según indicó la organización, los ataques incluyeron bombardeos contra concentraciones de soldados israelíes y tanques Merkava en el sur del Líbano, así como ataques contra bases militares israelíes e instalaciones logísticas en el norte de Israel y los Altos del Golán ocupados.
Contexto de la escalada
Para entender la actual intensificación del conflicto, es necesario situar en el marco de las tensiones regionales que se agravaron en las últimas semanas.
La actual escalada se produce después de que Hezbollah respondiera con cohetes y drones contra el norte de Israel tras los ataques conjuntos de Tel Aviv y Washington contra Irán.
La campaña, lanzada el 28 de febrero de 2026, mató al líder supremo iraní, Ali Jamenei.
Tras su muerte, Hezbollah juró vengar al dirigente iraní, lo que provocó una rápida escalada en la frontera entre Israel y Líbano. Con ello también se rompió un frágil alto el fuego de 15 meses que Israel había violado en repetidas ocasiones.
Desde entonces, Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre y, la semana pasada, confirmó sus intenciones de ocupar la región meridional libanesa que va desde la línea divisoria de facto hasta el río Litani, en lo que sería su sexta invasión a algún nivel del territorio del sur del Líbano desde 1978.
En este sentido, el lunes el primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó de “completamente inaceptable” la invasión israelí “bajo pretextos como la creación de una zona de amortiguación o un cinturón de seguridad”, y exigió la retirada de las fuerzas de todo su territorio.
Tensión política tras la muerte de un dirigente cristiano
La escalada militar también está teniendo repercusiones en la política interna de Líbano, un país marcado por un delicado equilibrio entre comunidades religiosas y fuerzas políticas con posiciones enfrentadas sobre el papel de Hezbollah.
En este contexto, un bombardeo atribuido a Israel alcanzó el lunes un apartamento en el suburbio de Ain Saade, a las afueras de Beirut, una zona de mayoría cristiana. En el ataque murieron Pierre Mouawad, jefe del centro local del partido Fuerzas Libanesas en Yahchouch, al norte de la capital, su esposa Flavia y una mujer que se encontraba de visita en la vivienda.
Las Fuerzas Libanesas son uno de los principales partidos cristianos del país. Surgieron como una milicia durante la guerra civil libanesa (1975-1990) y posteriormente se transformaron en un partido político. En la actualidad representan a una parte del electorado cristiano maronita y se sitúan entre los principales rivales políticos de Hezbollah dentro del sistema político libanés.
Israel sostiene que el ataque no estaba dirigido contra el líder cristiano. Según su versión, el objetivo era otro individuo vinculado a Irán.
Tras el incidente, el líder de las Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, aseguró que el bombardeo tenía como objetivo a un miembro de las Fuerzas Quds, pertenecientes a la Guardia Revolucionaria iraní.
“Lo que ocurrió es que los israelíes estaban atacando a un miembro de las Fuerzas Quds (de la Guardia Revolucionaria de Irán), provocando la muerte de nuestro compañero Pierre Mouawad, su esposa Flavia y una mujer que los estaba visitando”, afirmó Geagea en un discurso grabado.
Aunque el político no mencionó explícitamente a Hezbollah, sus declaraciones se producen en un contexto de creciente debate interno sobre el papel del grupo en el conflicto con Israel. El verano pasado, el Gobierno encargó al Ejército un plan para desarmar a Hezbollah, pero su implementación avanzó de forma limitada y solo se aplicó parcialmente en el sur del país, donde el grupo aceptó cesar voluntariamente su actividad armada como parte del alto el fuego alcanzado en 2024.
España expresa su apoyo a Líbano
En paralelo a la evolución del conflicto, la escalada también ha generado reacciones en el plano internacional.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habló este lunes con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, a quien transmitió el apoyo y la solidaridad de España por los ataques de Israel que está sufriendo su país.
En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez subrayó que Líbano no ha elegido la guerra y que su soberanía e integridad territorial deben ser respetadas.
Asimismo, destacó la labor “encomiable” de las tropas españolas integradas en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL).
El mandatario calificó de “intolerables” los ataques contra la misión de paz de la ONU y subrayó que “deben cesar de inmediato”.
Además, más de 1,2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según confirmó el presidente libanés, Josep Aoun.