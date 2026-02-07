El Gobierno de Cuba anunció este viernes la adopción de medidas de emergencia para hacer frente a una grave crisis energética, agravada por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Entre las decisiones más destacadas figuran la implantación de una semana laboral de cuatro días en las empresas estatales y nuevas restricciones en la venta de combustible.

En este contexto, el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga responsabilizó directamente a Washington de la situación y aseguró, en declaraciones a la televisión estatal, que el Ejecutivo pondrá en marcha “una serie de decisiones, ante todo para garantizar la vitalidad del país y los servicios esenciales, sin renunciar al desarrollo”.

En esa línea, subrayó que “el combustible se utilizará para proteger los servicios esenciales a la población y las actividades económicas indispensables”.

Entre las nuevas medidas figura la reducción de la semana laboral en las empresas estatales a cuatro días, de lunes a jueves; limitaciones en la venta de combustible; recortes en los servicios de autobuses y trenes entre provincias; y el cierre de determinados establecimientos turísticos.

De igual modo, se acortará la jornada escolar, mientras que las universidades reducirán los requisitos de asistencia presencial.

Según explicó Pérez-Oliva Fraga, el objetivo de estas decisiones es ahorrar combustible para impulsar “la producción de alimentos y de electricidad” y, al mismo tiempo, garantizar “la preservación de las actividades fundamentales que generan divisas”.

Cuba, una isla de 9.6 millones de habitantes sometida a un embargo económico de Estados Unidos desde 1962, atraviesa desde hace seis años una profunda crisis económica.

En las últimas semanas, además, Washington ha intensificado la presión sobre el Gobierno comunista cubano.