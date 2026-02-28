ORIENTE MEDIO
Irán responde a ataques lanzando misiles contra bases de EE.UU. e Israel en el Golfo
La respuesta de Irán a los ataques de Washington y Tel Aviv en su contra tuvo como objetivo territorio israelí e instalaciones estadounidenses en Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, a medida que aumentan las tensiones
Los ataques de represalia iraníes siguieron a los bombardeos israelíes contra Teherán y otros objetivos. / Reuters
hace una hora

Irán lanzó ataques de represalia con misiles contra instalaciones militares de Estados Unidos en todo Oriente Medio. El impacto más directo se registra el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de EE.UU. en Bahréin.

La Agencia de Noticias de Bahréin confirmó este sábado que un misil impactó el centro de servicio de la Actividad de Apoyo Naval, en la zona portuaria de Juffair/Mina Salman.

"El centro de servicio de la Quinta Flota fue objeto de un ataque con misiles. Proporcionaremos detalles más adelante", declaró el Centro Nacional de Comunicaciones de Bahréin en un comunicado.

Por su parte, el Comando Central de EE.UU., que cubre la región de Oriente Medio, no ha emitido ningún comunicado hasta el momento sobre daños o víctimas.

Irán también atacó territorio de Israel con misiles balísticos, mientras que, según informes, los sistemas de defensa de ese último país los han interceptado.

Las fuerzas israelíes desplegaron equipos de búsqueda y rescate en varios puntos del país tras los informes de proyectiles iraníes. "Los equipos de búsqueda y rescate están operando en varios puntos del país donde se recibieron informes de proyectiles caídos. Se solicita al público que siga las instrucciones del Comando del Frente Nacional", declaró el comunicado.

Bases de EE.UU. en Oriente Medio, bajo amenaza

Los bombardeos iraníes se producen en respuesta directa a los ataques que hora antes lanzó Israel contra Teherán y otros objetivos iraníes, a los que se sumaron rápidamente las fuerzas de EE.UU. en el marco de la "Operación Furia Épica", según anunció el Departamento de Defensa estadounidense.

Las autoridades iraníes habían advertido reiteradamente que cualquier ataque en su territorio desencadenaría represalias contra bases estadounidenses en países vecinos.

La actividad adicional de misiles iraníes tuvo como objetivo otras instalaciones de Estados Unidos en la región.

Las autoridades de Qatar confirmaron la interceptación de dos misiles iraníes sobre su territorio, donde se encuentra la enorme base aérea de Al Udeid, sede del cuartel general avanzado de la Fuerza Aérea de EE.UU. y más de 10.000 soldados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país expresó en un comunicado su fuerte condena al ataque con misiles balísticos iraníes en su territorio. En ese sentido expresó que esto constituye una flagrante violación de su soberanía nacional y añadió que se reserva el pleno derecho a responder a este ataque.

También se reportaron explosiones y humo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó el cierre inmediato del espacio aéreo. Ese país alberga la estratégica base aérea de Al Dhafra, utilizada por las fuerzas estadounidenses.

El ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que el país había sido objeto de un "flagrante ataque" con misiles balísticos iraníes al que respondieron con "gran eficacia, interceptando con éxito” una cantidad de proyectiles. "Dos misiles cayeron en el país y las autoridades competentes atendieron el incidente en una zona residencial de Abu Dabi. El ataque causó daños materiales" y la muerte de una persona, informó el ministerio, que aseguró que la "situación de seguridad en el país está bajo control".

Las sirenas sonaron en Amán, la capital de Jordania, y en redes sociales e informes regionales se reportó actividad de misiles cerca de las instalaciones estadounidenses.

Kuwait y otros Estados del Golfo que albergan fuerzas estadounidenses emitieron órdenes similares de confinamiento.

FUENTE:TRT Español y agencias
