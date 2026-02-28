Irán lanzó ataques de represalia con misiles contra instalaciones militares de Estados Unidos en todo Oriente Medio. El impacto más directo se registra el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de EE.UU. en Bahréin.

La Agencia de Noticias de Bahréin confirmó este sábado que un misil impactó el centro de servicio de la Actividad de Apoyo Naval, en la zona portuaria de Juffair/Mina Salman.

"El centro de servicio de la Quinta Flota fue objeto de un ataque con misiles. Proporcionaremos detalles más adelante", declaró el Centro Nacional de Comunicaciones de Bahréin en un comunicado.

Por su parte, el Comando Central de EE.UU., que cubre la región de Oriente Medio, no ha emitido ningún comunicado hasta el momento sobre daños o víctimas.

Irán también atacó territorio de Israel con misiles balísticos, mientras que, según informes, los sistemas de defensa de ese último país los han interceptado.

Las fuerzas israelíes desplegaron equipos de búsqueda y rescate en varios puntos del país tras los informes de proyectiles iraníes. "Los equipos de búsqueda y rescate están operando en varios puntos del país donde se recibieron informes de proyectiles caídos. Se solicita al público que siga las instrucciones del Comando del Frente Nacional", declaró el comunicado.

Bases de EE.UU. en Oriente Medio, bajo amenaza

Los bombardeos iraníes se producen en respuesta directa a los ataques que hora antes lanzó Israel contra Teherán y otros objetivos iraníes, a los que se sumaron rápidamente las fuerzas de EE.UU. en el marco de la "Operación Furia Épica", según anunció el Departamento de Defensa estadounidense.