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Fidan tilda de ilegal la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y pide presionar a Tel Aviv
Hakan Fidan advirtió que la guerra contra Irán podría desestabilizar la región y pidió frenar su expansión mediante presión internacional.
Fidan tilda de ilegal la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y pide presionar a Tel Aviv
“Desafortunadamente, la región está siendo arrastrada paso a paso a un juego guionizado por Israel”, afirma Hakan Fidan. / AA
27 de marzo de 2026

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, denunció que Estados Unidos e Israel iniciaron de forma “ilegal” la guerra contra Irán, al tiempo que subrayó que Ankara continúa sus esfuerzos para el fin del conflicto.

En una entrevista concedida el viernes a A Haber, Fidan expuso una hoja de ruta clara basada en tres prioridades: impedir el inicio de la guerra, frenar su expansión y mantener a Türkiye al margen. “Nuestra prioridad era evitar que estallara la guerra; en segundo lugar, impedir que se expandiera; y, en tercer lugar, mantener a Türkiye fuera de esta guerra”, resumió.

En paralelo, el jefe de la diplomacia turca puso el foco en los esfuerzos diplomáticos en curso y dejó abierta la puerta a un eventual acercamiento entre las partes, siempre que exista voluntad real. A su juicio, como ya ocurre con Gaza, la comunidad internacional espera el fin inmediato de “esta guerra injusta” y de sus consecuencias.

Asimismo, fue crítico con la respuesta global ante Israel. Afirmó que los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto “la incapacidad del mundo para aplicar presión sobre Israel”, una carencia que, en su opinión, sigue condicionando la evolución del conflicto. En este sentido, apuntó también a Estados Unidos, al señalar que, si Washington logra avances en las negociaciones con Irán, deberá igualmente hacer uso de su influencia sobre Israel.

Semilla de discordia

Más allá del escenario inmediato, Fidan advirtió de un deterioro progresivo en Oriente Medio, que, según dijo, está siendo arrastrado hacia una dinámica marcada por Israel. “Desafortunadamente, la región está siendo llevada paso a paso a un juego guionizado por Israel”, afirmó.

En esa línea, alertó de que se está sembrando una “semilla de discordia” que amenaza con fracturar la unidad entre los países musulmanes. Frente a ello, insistió en que el principal objetivo de Türkiye es evitar que esa división llegue a consolidarse: “Nuestro objetivo número uno como Türkiye es evitar que surja esta discordia”.

Reunión regional

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En el plano regional, Fidan adelantó que la reunión prevista entre Türkiye, Pakistán, Egipto y Arabia Saudí podría celebrarse finalmente en Pakistán este mismo fin de semana, después de que el encuentro, inicialmente planeado en territorio turco, tuviera que reubicarse por motivos logísticos.

“Teníamos la intención de celebrar la reunión en Türkiye, pero, como nuestro homólogo pakistaní tuvo que permanecer en su país, la trasladamos a Pakistán”, explicó.

Diplomacia intensa

Mientras tanto, destacó la intensidad de los contactos diplomáticos en curso. “Actualmente tenemos un tráfico diplomático increíblemente intenso”, afirmó, antes de advertir de que una prolongación de la crisis podría derivar en nuevas alianzas en la región.

“Si la crisis se prolonga, la formación de una coalición regional más amplia contra Irán parece inevitable”, señaló.

Por último, expresó su preocupación por el posible uso de factores étnicos en el conflicto, en particular en relación con la población kurda.

“La cuestión de que nuestros hermanos y hermanas kurdos sean explotados en algún momento y utilizados como peones en este juego es una situación que no queremos ver”, concluyó.

FUENTE:TRT Español y agencias
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