El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, denunció que Estados Unidos e Israel iniciaron de forma “ilegal” la guerra contra Irán, al tiempo que subrayó que Ankara continúa sus esfuerzos para el fin del conflicto.

En una entrevista concedida el viernes a A Haber, Fidan expuso una hoja de ruta clara basada en tres prioridades: impedir el inicio de la guerra, frenar su expansión y mantener a Türkiye al margen. “Nuestra prioridad era evitar que estallara la guerra; en segundo lugar, impedir que se expandiera; y, en tercer lugar, mantener a Türkiye fuera de esta guerra”, resumió.

En paralelo, el jefe de la diplomacia turca puso el foco en los esfuerzos diplomáticos en curso y dejó abierta la puerta a un eventual acercamiento entre las partes, siempre que exista voluntad real. A su juicio, como ya ocurre con Gaza, la comunidad internacional espera el fin inmediato de “esta guerra injusta” y de sus consecuencias.

Asimismo, fue crítico con la respuesta global ante Israel. Afirmó que los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto “la incapacidad del mundo para aplicar presión sobre Israel”, una carencia que, en su opinión, sigue condicionando la evolución del conflicto. En este sentido, apuntó también a Estados Unidos, al señalar que, si Washington logra avances en las negociaciones con Irán, deberá igualmente hacer uso de su influencia sobre Israel.

Semilla de discordia

Más allá del escenario inmediato, Fidan advirtió de un deterioro progresivo en Oriente Medio, que, según dijo, está siendo arrastrado hacia una dinámica marcada por Israel. “Desafortunadamente, la región está siendo llevada paso a paso a un juego guionizado por Israel”, afirmó.

En esa línea, alertó de que se está sembrando una “semilla de discordia” que amenaza con fracturar la unidad entre los países musulmanes. Frente a ello, insistió en que el principal objetivo de Türkiye es evitar que esa división llegue a consolidarse: “Nuestro objetivo número uno como Türkiye es evitar que surja esta discordia”.

Reunión regional