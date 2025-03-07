Tras los vaivenes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a raíz del altercado en la Casa Blanca, las negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia parecen estar entrando en una nueva fase. Este jueves, Zelenskyy confirmó que viajará a Arabia Saudí para dialogar con funcionarios estadounidenses sobre el fin del conflicto.

El anuncio llega después de que Zelenskyy enviara una carta a Trump, en la que "hubo una disculpa, un reconocimiento de que Estados Unidos ha hecho mucho por Ucrania y un sentimiento de gratitud", según informó el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Por su parte, Witkoff expresó optimismo sobre el potencial de las negociaciones. "Estamos negociando actualmente la coordinación de una reunión con los ucranianos en Riad o incluso en Yedda", afirmó.

"La idea es establecer un marco para un acuerdo de paz y un alto el fuego inicial", explicó Witkoff. Agregó que cree que será “una buena reunión” y que “con suerte, será una buena señal para los rusos, porque ellos también han sido proactivos al querer lograr algo en este asunto", aseguró.

La delegación estadounidense ya se había reunido previamente con funcionarios rusos en Riad el 18 de febrero, marcando las conversaciones más extensas entre Estados Unidos y Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Ucrania no fue incluida en esas conversaciones, lo que generó preocupación en Kiev y entre sus aliados europeos.

Líderes de UE respaldan a Ucrania

Mientras Zelenskyy anunciaba su participación en las negociaciones en Arabia Saudí, los líderes europeos reafirmaban su respaldo a Kiev durante una cumbre en Bruselas, donde aprobaron aumentar el gasto en defensa.