El 12 de marzo, las Naciones Unidas publicaron un nuevo informe en donde acusa formalmente a Israel de emplear sistemáticamente la violencia sexual y de género como método de guerra. Además, señala que Israel ha cometido «actos genocidas» mediante ataques selectivos contra instalaciones de atención de la salud materna y reproductiva en Gaza.

“Las pruebas recogidas por la Comisión revelan un aumento deplorable de la violencia sexual y de género”, declaró en el informe Navi Pillay, presidenta de la Comisión.

“No se puede evitar la conclusión de que Israel ha empleado la violencia sexual y de género contra los palestinos para aterrorizarlos y perpetuar un sistema de opresión que socava su derecho a la autodeterminación”.

El informe detalla actos que incluyen violaciones y violencia genital, y afirma que se llevaron a cabo bajo órdenes directas o con la aprobación implícita de los máximos dirigentes civiles y militares de Israel.

Estos incidentes son distintos de otras formas documentadas de violencia sexual citadas como parte de los «procedimientos operativos estándar» del ejército israelí, como el desnudamiento público forzado, las amenazas de violación y las agresiones sexuales.

Las conclusiones de la Comisión se basan en testimonios de víctimas, testigos, personal médico, representantes de la sociedad civil, académicos, abogados y expertos médicos, reunidos durante las audiencias públicas celebradas el 11 y 12 de marzo en Ginebra.

Más allá de los actos individuales de violencia, el informe acusa a Israel de atacar sistemáticamente los centros de salud sexual y reproductiva de Gaza. En particular, en diciembre de 2023, las fuerzas israelíes atacaron el Centro Al Basma, la mayor clínica de fertilidad de Gaza, destruyendo más de 4.000 embriones y otras 1.000 muestras de esperma y óvulos no fertilizados.

Según la Comisión, este ataque constituye dos crímenes genocidas según el Estatuto de Roma y la Convención sobre el Genocidio: “infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física de los palestinos e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos”.

¿Cuáles son las implicaciones legales?