Experimentos británicos con el hambre: un modelo histórico
En 2006, tras la victoria de Hamás en las elecciones palestinas, Israel y el cuarteto de Oriente Medio, EE.UU., Rusia, la ONU y la UE, impusieron sanciones económicas a los palestinos. El bloqueo fue resultado del intento deliberado de Israel por llevar la economía palestina en Gaza “al borde del colapso”, según un cable diplomático estadounidense filtrado por WikiLeaks.
Extraoficialmente, funcionarios israelíes admitieron repetidamente a diplomáticos estadounidenses que, como parte de su plan general de embargo contra Gaza, “pretendían mantener la economía de Gaza al borde del colapso sin empujarla completamente al abismo”. Con el inicio del bloqueo en 2007, el gobierno israelí calculó cuántas calorías diarias eran necesarias para evitar o provocar malnutrición en Gaza.
La ingesta calórica diaria media crítica para la supervivencia se estima en 2.100 kilocalorías (kcal) por día. El documento israelí conocido como “Línea Roja” utilizó un cálculo mayor, de 2.279 calorías por persona, teniendo en cuenta la supuesta producción alimentaria local en Gaza. Estos cálculos tienen una historia larga y oscura en las sociedades coloniales de ocupación.
Tras una intensa sequía y pérdida de cosechas en la meseta del Decán en 1876, la Gran Hambruna del Sur de la India se extendió durante dos años de pesadilla, avanzando hacia el norte.
En aquel momento, el Comisionado de Hambrunas británico Sir Richard Temple implementó experimentos humanos, sometiendo a “un grupo de jóvenes muy guapos” a inanición hasta que se asemejan a “poco más que esqueletos animados… totalmente incapaces de trabajar”.
Para maximizar los ingresos británicos, Temple buscó determinar la cantidad mínima de alimento para sobrevivir, estimándola en 1.627 kcal en Madrás en 1877.
Sin embargo, se ha estimado que el exceso de mortalidad relacionado con la hambruna ha sido de hasta 8 millones.
El Shoah de Gaza, 2008–2009
En Gaza, la intención israelí era mantener la economía “al borde del colapso” sin generar una crisis humanitaria.
El gabinete de Netanyahu buscaba “poner a los palestinos a dieta, pero sin matarlos de hambre”.
Durante la ofensiva israelí contra Gaza entre 2008 y 2009, el enclave fue sometido a un “Shoah” (Holocausto, en hebreo), según admitió el entonces viceministro de Defensa, Matan Vilnai.
Israel esperaba que esto volviera a los palestinos contra Hamás. El objetivo era “hacer retroceder a Gaza décadas”, afirmó el entonces general Yoav Gallant, quien 15 años después fue objeto de una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional por su presunta responsabilidad “en crímenes de guerra mediante el uso del hambre como método de guerra, ataques deliberados contra civiles y crímenes de lesa humanidad como asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.
En mayo de 2018, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la resolución 2417, que condena el uso del hambre como método de guerra y la denegación ilegal de acceso humanitario a poblaciones civiles.
Sin embargo, durante la ofensiva en Gaza, la mayoría de los principios de la resolución 2417 han sido violados, sentando las bases para las atrocidades genocidas de Israel en Gaza y para la complicidad de Occidente liderado por EE.UU. en estas masacres.
Del hambre nazi a los planes de los generales israelíes
Desde una perspectiva histórica, la agresión total israelí a la densamente poblada Gaza y sus 2,3 millones de refugiados palestinos no es la única. Tiene paralelismos con el asedio de Leningrado y sus 3,1 millones de habitantes.
Como parte del plan nazi del ideólogo de las SS, Herbert Backe, el gran objetivo era matar de hambre a entre 31 y 45 millones de soviéticos y europeos del este mediante la captura de reservas alimentos y su redirigiéndolas a las fuerzas alemanas.
Además del racismo blanco y la eugenesia estadounidense, fue el trato de EE.UU. a los pueblos originarios lo que inspiró las políticas de hambre en la Alemania de Hitler.
El poder letal del hambre como arma se le enseñó a una generación de alemanes en 1914-1919, cuando los británicos impusieron un bloqueo contra Alemania.
Aspiraba a obstruir la capacidad de Alemania para importar bienes y, de ese modo, someter al pueblo alemán y a su ejército mediante el hambre.
En Gaza, el “Plan de los Generales” israelí original, basado en bloquear alimentos y provocar epidemias, no pudo ejecutarse plenamente debido a la oposición internacional.
Pero incluso su aplicación parcial llevó al enclave al borde de la hambruna ya en octubre de 2024, con altos funcionarios de la ONU describiendo la situación en el norte de Gaza como “apocalíptica”, ya que “todos están en riesgo inminente de morir por enfermedad, hambre o violencia”.
Paralelismos oscuros
En una carta con tono firme, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dio a Israel un ultimátum de 30 días para aumentar el ingreso diario de camiones de ayuda a Gaza. Según la ONU, Israel incumplió el plazo a principios de noviembre. Sin embargo, la administración Biden de entonces no tomó medidas, mientras Blinken miraba hacia otro lado.
Un estudio exhaustivo sobre la disponibilidad de alimentos en Gaza entre octubre de 2023 y abril de 2024 muestra que los camiones con comida que ingresaron se mantuvieron por debajo de los niveles previos a la ofensiva. Pero ¿cuán grave era la situación en Gaza en relación con precedentes?
En su obra clásica Axis Rule in Occupied Europe (1944), Raphael Lemkin, pionero en el estudio de las atrocidades masivas y padre de la Convención sobre el Genocidio, advirtió que “la población judía en los países ocupados está siendo liquidada (1) mediante debilitamiento y hambre, ya que las raciones de comida se mantienen especialmente bajas; y (2) mediante masacres en los guetos”.
Lemkin respaldó su análisis con un informe estadounidense de 1943 que mostraba que los judíos recibían solo una décima parte de la ingesta calórica normal, cifra similar a la que muchos palestinos recibieron en Gaza ocho décadas después.
Preludio de limpieza étnica y genocidio
En un contexto histórico comparativo, el uso de la hambruna masiva como arma se ha asociado durante mucho tiempo con las actividades imperiales y coloniales, sentando las bases para atrocidades genocidas.
Bajo esta óptica, incluso los campos de concentración nazis pueden rastrearse hasta los campos de concentración coloniales, como los británicos durante la Segunda Guerra Bóer (1899–1902), seguidos del genocidio herero y namaqua (1904–1908) bajo el Imperio alemán.
Desde el Imperio británico en la India hasta el África del Suroeste Alemana (actual Namibia), el hambre ha servido como preludio al genocidio, como enfatizó Lemkin: “La técnica más directa y drástica del genocidio es simplemente el asesinato. Puede ser el asesinato lento y científico mediante hambre masiva, o el asesinato rápido pero igualmente científico mediante exterminio en cámaras de gas, ejecuciones masivas o exposición a enfermedades y agotamiento”.
Históricamente, el hambre masiva y el genocidio entraron en una nueva etapa durante la era nazi, gracias a atrocidades industriales, mayor eficiencia en asesinatos en masa en serie e innovación científica.
De forma surrealista, los campos de concentración y el hambre masiva caminaron de la mano con la modernidad occidental. Una manera (muy aproximada) de comparar estos esfuerzos a través del tiempo y el espacio es mediante el conteo de calorías.
De los campos de concentración a Gaza: las calorías como medida
El asedio nazi a Leningrado (San Petersburgo) desde el otoño de 1941 hasta enero de 1944 fue uno de los más largos y destructivos de la historia.
Cuando los ejércitos alemanes impidieron el ingreso de alimentos, la mitad de la población de 2,4 millones murió, principalmente como consecuencia del hambre. Durante el llamado “Invierno del Hambre”, la ración diaria promedio era de apenas 300 calorías.
Aún más baja fue la cifra oficial documentada en el estudio del hambre en el Gueto de Varsovia en 1942. Decididos a matar de hambre al gueto en pocos meses, los nazis permitieron solo una ingesta diaria de 180 calorías por prisionero, además de negar vacunas y medicamentos esenciales para prevenir enfermedades en esa zona densamente poblada.
Por lo tanto, esto dio lugar a un mercado negro que suministraba el 80% de los alimentos del gueto y a una red de 250 comedores comunitarios. Independientemente de la ingesta diaria final, esto allanó el camino desde el hambre hasta la muerte.
La utilización del hambre como arma suele estar asociada a la limpieza étnica, como señaló Lemkin, “tras la expulsión de la población y la colonización del área por nacionales del opresor”.
¿Y Gaza? Medido en términos de entrega total de alimentos desde octubre de 2023, la ingesta calórica fue de aproximadamente 860 kcal, un tercio menos que en los campos nazis hace más de 80 años.
Cuando fracasó la invasión alemana a la Unión Soviética y cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, los campos nazis se deterioraron, y la ingesta diaria cayó a 700 kcal en 1944.
Eso sigue siendo casi tres veces más que las 245 kcal documentadas en el norte de Gaza durante la primera mitad de 2024, cuando el New York Post llegó a titular que no había hambruna en Gaza.
(Este artículo es un extracto del nuevo libro del Dr. Dan Steinbock, “The Obliteration Doctrine”, cedido en exclusiva a TRT World.)