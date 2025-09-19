“El genocidio de Israel en Gaza ha entrado en una nueva etapa”, aseguró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a su homólogo palestino, Mahmoud Abbas, en referencia a la invasión terrestre que Israel lanzó en la Ciudad de Gaza y que ahora amenaza la estabilidad regional. La declaración se produjo tras una reunión en Ankara, según informó la Dirección de Comunicaciones.

Erdogan también se refirió al ataque israelí contra Qatar a principios de mes, calificándolo de “prueba de que no solo amenaza a Palestina, sino también a la estabilidad regional”.

El mandatario turco destacó que cada vez más líderes mundiales y expertos con voz en la comunidad internacional critican a Israel, y subrayó que Türkiye trabaja para aumentar la presión internacional. En este sentido, prometió que Ankara continuará planteando “la causa palestina y la agresión israelí en todas las plataformas”.

Afirmó además que la prioridad de Türkiye es un alto el fuego inmediato y el fin de la catástrofe humanitaria en Gaza, comprometiéndose a actuar como “la voz de Palestina” en la Asamblea General de la ONU que se realizará la próxima semana en Nueva York.

“El presidente también recalcó que los países de mayoría musulmana deben mostrar una mayor unidad frente a la amenaza israelí, y añadió que el establecimiento de una plena unidad política en Palestina reforzaría estos esfuerzos. Afirmó que Türkiye continuará apoyando tales iniciativas”, agregó en una publicación en X la dirección.

Puede que EE.UU. tenga “menos influencia sobre Israel que la que se creía”: Fidan





Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que los recientes acontecimientos en torno al genocidio de Israel en Gaza han demostrado que Estados Unidos no tiene tanta influencia sobre las políticas israelíes como se suele remarcar, y que incluso la influencia podría ir en el camino contrario.

“Como saben, desde hace tiempo existe en la política interna de Estados Unidos la discusión sobre quién controla a quién”, comenzó, al referirse a las conversaciones en curso con el presidente Donald Trump sobre la paz en Gaza y la estabilidad en Siria. “Los últimos acontecimientos han demostrado que Washington no tiene tanta influencia sobre las políticas de Israel como se pensaba, e incluso podría ser al contrario”.

Subrayó que Israel siempre ha sido un problema para la región desde que ocupó tierras palestinas, y recordó que todos los países de Oriente Medio apoyan la solución de dos Estados con base en las fronteras de 1967.

“Sin embargo, Israel nunca ha querido realmente una solución de dos Estados. Ha seguido de manera sistemática una política de apropiación de tierras palestinas más allá de las fronteras de 1967, usando la seguridad como excusa”, afirmó Fidan en una entrevista con el canal egipcio MBC MASR TV.

“En este punto, este ha sido el mayor problema para el mundo islámico durante décadas. En los últimos años, el expansionismo israelí se ha convertido en una amenaza oficial para la región, además de la opresión constante en Palestina”, añadió. En este sentido, destacó la importancia de la cumbre árabe-islámica de emergencia en Doha.